Знижує ризик на 11%: вчені назвали новий метод запобігання раку

Вчені Гарвардської школи дійшли висновку, що вживання свіжих овочів ефективно захищає від виникнення раку молочної залози.

А найбільшу користь приносять жовті та оранжеві овочі, пише International Journal of Cancer. Секрет криється в пігменті, який надає шкірці цих відтінків. Він накопичується в жіночому організмі і покращує імунітет проти онкологічних захворювань.

"Вживання п'яти порцій овочів на день знижує ризик виникнення раку грудей на 11%", – уточнили дослідники.

А ось підвищити ризик виникнення раку молочних залоз можуть алкоголь у великих кількостях і високий холестерин.

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Як писав OBOZREVATEL, український онколог пояснив, що одним з найважливіших факторів ризику у людей є харчування. Також виникнення онкології пов'язано з патологією судин і стресом.