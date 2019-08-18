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Лікар знайшов зв'язок між потенцією і темними окулярами

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Занадто затемнене скло сонцезахисних окулярів за умови регулярного використання може спровокувати зниження потенції у чоловіків.

"Якщо чоловіки постійно ходять в темних окулярах. Це науково доведено", – попередив в ефірі ObozTV офтальмолог, доктор медичних наук, професор Сергій Риков.

Як розповів Риков, для очей найкраще підходять "фізіологічні" кольори сонцезахисних окулярів – терракот, коричневий, сірий, бежевий.

"Будь-які інші – це модні кольори. Якими можна користуватися, але певний час, не завжди", – уточнив лікар.

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Він також наголосив, що ані колір, ані інтенсивність затемнення не впливає на ступінь захисту від ультрафіолетових променів.

"На окулярах має бути плівка від ультрафіолету. Потрібно дивитися, там обов'язково висить бірочка, де написано, що є ступінь захисту і спеціальна плівка від ультрафіолету", – пояснив професор.

Офтальмологи не рекомендують постійно носити сонцезахисні окуляри

Офтальмологи не рекомендують постійно носити сонцезахисні окуляри

sallauretta.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, негативно впливає на здоров'я чоловіків також препарат під назвою фінастерид, який використовується для лікування облисіння. Багато представників сильної статі, які приймали ліки, скаржилися на зниження лібідо, імпотенцію, безсоння та інші побічні ефекти.

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Теми
здоров'я Поради лікарів Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Сергій Риков
Теги
чоловік Секс здоров'я Поради лікаря
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