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Знайдено засіб, що зупинить старіння мозку і поліпшить пам'ять

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Речовина рапаміцин, що входить до складу імунодепресантів, допомагає підтримувати мозковий кровообіг і покращує пам'ять.

До такого результату прийшли американські вчені, які проводили дослідження, передає Aging Cell.

Фахівці визначили, що у літніх щурів, яким додавали в їжу рапаміцин, мозковий кровотік із віком не слабшав, а пам'ять навіть поліпшувалася.

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Дослідники почали давати рапаміцин гризунам, починаючи з 19 місяців (середній вік для щурів) і продовжували це робити щодня до досягнення ними 34 місяців. У результаті у звірів кровообіг в головному мозку тварин був точно таким же, як на початку експерименту.

У літніх щурів із контрольної групи, які не отримували препарат, процеси старіння протікали природним шляхом.

Наукове дослідження мозку

Наукове дослідження мозку

Islam-Today.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені довели, що регулярні короткочасні вправи поліпшують такі функції мозку, як здатність до навчання і пам'ять.

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Місце
США
Теги
пам'ять старіння медицина
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