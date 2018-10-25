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/Новини медицини

Знайдено спосіб загальмувати старіння й омолодити організм

12.4тЧитати матеріал російською

Вчені Федеральної політехнічної школи Лозанни (Швейцарія) знайшли спосіб збільшити вміст у клітинах нікотинамідаденіндінуклеотида (НАД), який, як вважається, збільшує тривалість життя організму.

НАД — кофермент, необхідний для роботи багатьох ферментів і бере участь у підтримці життєдіяльності клітини. Показано, що з віком вміст НАД у клітинах зменшується, що, на думку вчених, пов'язано з процесом старіння, пише "Лента.ру", посилаючись на EurekAlert!.

Дослідники змогли збільшити кількість НАД у клітинах вільноживучих нематод Caenorhabditis elegans і мишей за допомогою інгібіторів ферменту ACMSD, який обмежує синтез нікотинамідаденіндінуклеотида. Виявилося, що при цьому активується з'єднання сиртуїн-1, залежне від НАД і бере участь у підтримці функцій мітохондрій.

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Також вчені встановили, що інгібітори ACMSD покращують роботу органів у тварин, які страждають від гострої ниркової недостатності і неалкогольної жирової хвороби печінки.

Те, що ACMSD присутній виключно в печінці та нирках, виключає серйозний негативний вплив від прийому блокуючих його препаратів на інші органи.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про науково обґрунтовані секрети довголіття.

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