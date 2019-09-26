Знайдено спосіб швидкого визначення часу смерті

Вченим вдалося з'ясувати, як визначити час загибелі людини на місці злочину.

Так, дослідження провели працівники Сеченівського університету разом із італійськими колегами з Університету Верони, пишуть "Известия". В рамках нової технології використовується мікрофлюїдний папір, який визначає вміст амонію у склоподібному тілі ока.

Для того, щоб визначити час смерті, зразки склоподібного тіла впоміщаються на тестсмужку, а потім результат взаємодії амонію і спеціального реактиву на папері фотографується на мобільний телефон.

Як визначити час загибелі людини Ілюстрація

Потім знімок завантажують у додаток, що визначає ступінь зміни кольору. Отриманий результат визначає інтервал часу, у якому померла людина.

Зазначається, що така методика може у майбутньому стати однією зі стандартних процедур для криміналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фізично активних людей, що збільшували тривалість вправ, ризик передчасної смерті знижувався майже вдвічі.

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