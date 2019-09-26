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Знайдено спосіб швидкого визначення часу смерті

20.8т Читати матеріал російською

Вченим вдалося з'ясувати, як визначити час загибелі людини на місці злочину.

Так, дослідження провели працівники Сеченівського університету разом із італійськими колегами з Університету Верони, пишуть "Известия". В рамках нової технології використовується мікрофлюїдний папір, який визначає вміст амонію у склоподібному тілі ока.

Для того, щоб визначити час смерті, зразки склоподібного тіла впоміщаються на тестсмужку, а потім результат взаємодії амонію і спеціального реактиву на папері фотографується на мобільний телефон.

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Як визначити час загибелі людини

Як визначити час загибелі людини

Ілюстрація

Потім знімок завантажують у додаток, що визначає ступінь зміни кольору. Отриманий результат визначає інтервал часу, у якому померла людина.

Зазначається, що така методика може у майбутньому стати однією зі стандартних процедур для криміналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фізично активних людей, що збільшували тривалість вправ, ризик передчасної смерті знижувався майже вдвічі.

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Белый господин
Белый господин
Из статьи не ясно, это достижение украинской науки или опять в Мордоре что-то изобрели. Подозреваю, что все-таки Мордоре опять отличился...
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