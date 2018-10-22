Знайдено спосіб передбачити смерть

Американські вчені навчилися оцінювати тривалість життя людини за генетичними даними.

Відповідні результати роботи про нові методи вони представили на зборах Американського товариства генетики людини (ASHG) в Сан-Дієго, передає Eurekalert!.

Так, автор дослідження Пол Тіммерс і міжнародна група колабораціоністів визначили ключові генетичні чинники, що відповідають за тривалість життя і ризик розвитку вікових захворювань. Вони проаналізували дані 500 тисяч осіб.

Вчені підтвердили шість асоціацій між генами та довголіттям, включаючи ген APOE, що кодує білковий компонент аліпопротеіна і пов'язаний із ризиком хвороби Альцгеймера. Також було визначено 21 ділянку, що впливає на час життя.

Всі ці дані дозволили дослідникам дати персоналізовані бали, які оцінювали ймовірність дожити до певного віку.

"Використовуючи тільки генетичну інформацію людини, ми можемо ідентифікувати 10 відсотків людей з захисними генами, які житимуть в середньому на п'ять років довше, ніж найменш захищені 10 відсотків", - розповів автор дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вчені назвали низку факторів, здатних продовжити життя і забезпечити здорове старіння організму.