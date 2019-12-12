Знайдена одна з причин появи аутизму

Вчені з Квінслендського університету (Австралія) знайшли таке з'єднання генів, що допоможе знайти рішення психічних розладів, що характеризуються затримкою розумового розвитку.

Дослідження було спрямоване на лікування аутизму, передає "24 канал".

Так, вчені знайшли ген USP9X, який регулює мережу генів, які лежать в основі порушень розумового розвитку і розладів, пов'язаних з аутизмом.

Досліди на мишах показали, що USP9X регулює сімейство білків, які в свою чергу впливають на взаємодію нейронів мозку. Спостереження за тваринами показали, що існує критичний двотижневий період після народження дитини, коли ген має вирішальне значення для розвитку мозку.

Відзначається, що це відкриття може допомогти в лікуванні неврологічних розладів, зокрема терапевтичного втручання.

Діти з аутизмом Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені знайшли несподівану причину розвитку аутизму.

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