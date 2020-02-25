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ЗМІ дізналися претендента на крісло головного держсанітарого лікаря України

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Посаду головного санітарного лікаря України, відновити яку в найближчому часі збирається Кабмін, обійме заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Про це повідомляє ZN.UA, посилаючись на джерела в Офісі президента. Водночас сам Ляшко в ефірі "Свободи слова" заявив, що обов'язком такого лікаря насамперед буде координація питань, пов'язаних із епідеміологічними і токсичними погрозами в країні (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Коли є загроза виникнення епідемії, більшість питань все ж лягає на головного державного санітарного лікаря в країні. Ця посада була ліквідована, але зараз вона рішенням уряду буде відновлена... І, я думаю, система працюватиме чітко і якісно", – сказав він.

ЗМІ дізналися претендента на крісло головного держсанітарого лікаря України

Також Ляшко уточнив, що замість відновлення санітарно-епідеміологічної служби в Україні хочуть ввести спеціальну систему готовності до реагування.

"Зокрема епідеміологічної, радіологічної безпеки, а також безпеки, пов'язаної з токсикологічними характером. Я думаю, це буде комплексний підхід", – додав заступник міністра охорони здоров'я.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

zik.ua

Зазначається, що на засіданні 24 лютого у президента саме Віктор Ляшко був визначений як той заступник, який буде призначений головним санітарним лікарем країни. І задекларовані завдання виконуватиме він. Нинішній замглави МОЗ має серйозний досвід роботи в системі Держсанепідслужби України та інших профільних організаціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Кабінет Міністрів України лікарі
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