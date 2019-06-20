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Зламана щелепа, вибиті зуби: як вейп спотворив підлітка

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Підліток із Невади, США, отримав серйозні травми в результаті вибуху електронної сигарети.

Хлопець був доставлений у лікарню з переломом щелепи і зламаними зубами, повідомляє Daily Mail.

17-річний Остін Адамс використовував пристрій для куріння, щоб послабити потяг до тютюну.

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Медикам довелося зшити разом лінію ясен, накласти пластинки уздовж його щелепної кістки та встановити тимчасові скоби, щоб зберегти зуби рівними. Щелепу потрібно було закрити на шість тижнів, обмеживши хлопця дієтою з рідких і перетертих продуктів.

Зламана щелепа, вибиті зуби: як вейп спотворив підлітка

Скріншот

Зламана щелепа, вибиті зуби: як вейп спотворив підлітка

Скріншот

Раніше MedOboz повідомляв, що в Дніпропетровській області підліток отримав пошкодження після того, як у нього в руках вибухнула електронна сигарета.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
травма щелепиздоров'я
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Чушь! Самое простое - чувак решил именно так срубить денег. А челюсть сломал - с велосипеда упал.
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