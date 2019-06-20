Зламана щелепа, вибиті зуби: як вейп спотворив підлітка

Підліток із Невади, США, отримав серйозні травми в результаті вибуху електронної сигарети.

Хлопець був доставлений у лікарню з переломом щелепи і зламаними зубами, повідомляє Daily Mail.

17-річний Остін Адамс використовував пристрій для куріння, щоб послабити потяг до тютюну.

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Медикам довелося зшити разом лінію ясен, накласти пластинки уздовж його щелепної кістки та встановити тимчасові скоби, щоб зберегти зуби рівними. Щелепу потрібно було закрити на шість тижнів, обмеживши хлопця дієтою з рідких і перетертих продуктів.

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Раніше MedOboz повідомляв, що в Дніпропетровській області підліток отримав пошкодження після того, як у нього в руках вибухнула електронна сигарета.

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