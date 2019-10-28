Жодну професію в Україні так не принижували, як медиків при Супрун – Сисоєнко

Колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун вже два місяці, як пішла на відпочинок, і її місце в міністерстві вже зайняла Зоряна Скалецька, а все одно не дає про себе забути.

Її діяльність в МОЗ досі обговорюється як серед простих громадян, так і в медичних і політичних колах.

MedOboz поспілкувався з народним депутатом і заступником Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко і дізнався її думку про роботу попереднього і нинішнього керівництва МОЗ, а також дізнався, що чекає українську медицину в найближчі роки.

Народний депутат і заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко Самопоміч

- Отже, перше питання все ж стосується роботи в Міністерстві охорони здоров'я команди Супрун. Чим відзначилася на вашу думку екс-міністр? Які головні плюси і мінуси її роботи?

- При команді Уляни Супрун почалися певні процеси, пов'язані з глобальною зміною всієї системи охорони здоров'я.

Так, саме вони виступили ініціаторами законопроектів, які умовно називаються "Про медичну реформу". По суті це і є основний закон "Про фінансові гарантії медичного обслуговування населення", одним з основних співавторів якого є я особисто.

Також при ній величезним плюсом був той факт, що не було ніяких зв'язків в медичних елітах України. Тобто в тих елітах, які побудували величезну кількість корупційних схем в лікарнях, які мали певну владу і вплив в моментах закупівель і т.д. Яскравий приклад – боротьба з ректорами медичних вузів, які загрузли в корупції, які багаторічними корінням утримували процеси старих бюрократичних освітніх програм, які втратили актуальність і не мають ніякої цінності для студентів.

Колаж

Разом з тим Супрун було скоєно величезна кількість помилок, пов'язаних саме з управлінням галуззю. Зокрема, при ній активно почали руйнувати систему швидкої допомоги. З такою політикою я була категорично не згодна і публічно вела дискусії з цього приводу.

Справа в тому, що перший уряд Володимира Гройсмана на держпрограму з розвитку швидкої допомоги не виділив жодної копійки. Це було найбільшим проступком, тому що екстрена медицина є фундаментальною в питаннях збереження життя людей, і тому не фінансувати цю галузь, не розвивати її – все одно що свідомо йти на збільшення смертності населення.

Екс-міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун Україна

Якщо сказати коротко, увага з боку Супрун приділялася глобальним питанням, а конкретні цільові речі залишалися на задвірках, що призвело до істотного погіршення сфери.

Показником є навіть те, що зарплати лікарів – найнижчі, незважаючи на те, що, маючи величезну владу і вплив на уряд, підтримку Петро Порошенко, вона могла відстоювати інтереси медиків набагато сильніше. Але вона цього не робила, хоча це по суті є повноваженнями міністра охорони здоров'я.

Яскравим показником роботи МОЗ при команді Супрун став величезний кадровий відтік з системи охорони здоров'я медичних працівників. І це дуже погано, тому що ні стіни лікарень, ні ящики з обладнанням не можуть допомогти пацієнтові, а тільки медики. Тому дуже важливо зберегти якомога більше лікарів в державних лікарнях, щоб було кому надавати медичну допомогу.

Складалося враження, що міністру було абсолютно все одно на життя самих медиків і на те, як йдуть справи з медициною на віддалених ділянках – в районних лікарнях, сільських амбулаторіях і т.д.

- Біля керма нова міністр зі своєю командою? Як ви її бачите на цій посаді?

- Ставлюся до Зоряни Скалецької особисто позитивно, тому що ми обидві багато років займаємося медичним правом. Те, що вона не є медиком за освітою, а саме юристом в медичній сфері – величезний її плюс, тому що є можливість дивитися на галузь глобально. Адже питання менеджменту, управління і законодавства для міністра важливіші, ніж знання протоколів лікування (для цього є лікарі, які в операційних і кабінетах працюють з пацієнтами). Голова міністерства ж повинна керувати всім процесом.

Чи вийде у Скалецького щось зробити? Не знаю. Я вважаю, що, прийнявши посаду міністра, потрібно менше бути в публічному полі, а більше займатися роботою в кабінеті, тому що роботи дуже багато: потрібно вкопуватись у кожен папірець, відстежувати і координувати всі процеси. Це колосальний шматок роботи, який вимагає професіоналізму, часу, сильної команди, і це те, чим повинні зараз займатися перші особи міністерства охорони здоров'я. А інтерв'ю і публічна політика займають практично весь час.

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька МОЗ

Тому менше публічних дебатів і розповідей про плани, а більше конкретних дій, для того, щоб люди побачили результати в лікарнях. І тільки це буде показником роботи міністерства.

Зараз новому міністру потрібно поглибитися в професійну діяльність, запустити другий етап медичної реформи, за який я дуже хвилююся, щоб люди побачили, що держава почала оплачувати конкретні послуги, і тільки це дасть шанс новому міністерству утриматися в своїх кріслах.

Крім того, я вважаю, що міністр має бути більш жорстка щодо захисту прав медиків і в формуванні бюджету на наступний рік. Я в першу чергу відстояла б підвищення медичних тарифних розрядів в бюджеті на 2020 рік для лікарів, фельдшерів швидкої допомоги, медсестер, оскільки вважаю, що це основний пункт, який дасть можливість реально запустити медичну реформу.

Інакше якщо з України все більше буде виїжджати докторів, якщо все більше медсестер будуть йти працювати не за фахом (медсестри залишають реанімації дитячих лікарень і йдуть мити підлогу в комерційний банк, тому що там зарплата в два рази вище), то я вважаю, що ніяка реформа з такою ситуацією не вийде.

- Судячи з вищесказаного, грошей в бюджеті на медицину не вистачає?

- Катастрофічно мало, я бачила проект бюджету в першому читанні, який проголосували. Там виділено на медицину всього лише 3% ВВП. Це, до речі, вже пряме порушення закону про фінансові гарантії медичного обслуговування – уряд зобов'язаний виділити на охорону здоров'я не менш 5% ВВП, і цю норму ніхто не відміняв.

Таке низьке фінансування точно буде мінусом для просування реформи, і мені здається, що зараз, маючи політичну волю і підтримку президента, міністерству охорони здоров'я варто було б сильніше відстоювати питання фінансування.

- Усі бояться реформи вторинної медицини, зокрема того, що лікування стане недоступним для більшості громадян. Коли все-таки почнеться процес і буде внесена ясність, як і що буде відбуватися насправді?

- Відповідно до прийнятого закону, реформа вторинної ланки повинна була початися з 1 січня 2020 року. Але вже уряд заявив про те, що вони не встигають підготуватися до початку роботу з цього періоду, тому старт переноситься на 1 квітня 2020 року. Я думаю, що якщо українці чекали цього 28 років, то три місяці вже особливої ролі не зіграють.

Головне, щоб реально це сталося. Оскільки прорахунок послуг, прийняття протоколів лікування – це великий шматок роботи, який повинен бути проведений до запуску проекту, адже тільки тоді трапиться механізм оплати за послуги.

Початку реформи бояться всі: і пацієнти, і медики. Тому що це абсолютно новий для України механізм, за яким, до речі, давно живуть всі пострадянські і європейські країни.

Приймальна сучасної лікарні Наш репортер

Поки для початку реформи не готові інструменти, і ніяким законом це не зміниш - це може зробити тільки виконавча влада. Тобто народні депутати на рівні закону сформували послідовність і етапність реформи, а тепер закон повинен бути виконаний Міністерством охорони здоров'я разом з Мінфіном для того, щоб спустити це в реалізацію в кожну районну, міську, обласну лікарні. Тепер за те, як це все запрацює, відповідальний уряд.

Хвилювань із цього приводу дуже багато, і дуже хочеться, щоб він пройшов безболісно. Щоб кожна людина, яка прийшла в лікарню, знала що не потрібно виймати гроші зі своєї кишені, щоб платити за щось або купувати величезну кількість ліків - держава оплатить отриману медичну допомогу за нього.

Не потрібно боятися, що всі лікарні перейдуть на платне надання медичної допомоги. Адже пацієнт отримуватиме медпослуги однаково безкоштовно як в держклініці, так і в приватній. Тобто держава той тариф, який покладається за медпослуги, буде оплачувати однаково: в новому законі я передбачила, що незалежно від того, в якій формі власності та чи інша медустанова, обрана пацієнтом, держава заплатить за ту послугу, яку він звернувся.

Пацієнт буде в праві сам вибирати, куди звертатися за медичною допомогою, при цьому приватні клініки готові до такої роботи.

- А що ж очікує систему швидкої допомоги? Парамедик або лікар буде приїжджати до пацієнта на виклик?

- Це найбільший біль сфери охорони здоров'я України. Тому що настільки, наскільки були знецінені співробітники бригад швидкої допомоги (лікарі, фельдшери, водії), як це сталося в період міністерства Супрун, не була принижена жодна спеціальність в нашій країні.

Дуже хочу, щоб екстренка стала, як медичний десант, який має всі можливості. Система швидкої допомоги, як і Нацполіція, повинна отримати нові умови (форму, машини, нові стандарти роботи) – все повинно відбуватися так само.

Коли проводили реформу поліції, передбачили гроші в бюджеті – міністр Арсен Аваков відстояв свою сферу, а МОЗ гроші на свою сферу ніколи особливо не відстоювало. І тому фінансування швидкої допомоги практично повністю припинилося.

Поки замість реформи відбувається повне руйнування і обвал, нічого нового для швидкої допомоги не створили за цей час. Спробували тільки створити нову спеціальність – парамедик (як в європейський країнах). Але нічого позитивного для України це не несе, тому що в Україні діє вже багато років модель зовсім інша: лікар приїжджає на виклик і на місці надає допомогу пацієнтові. Коли ж приїжджає парамедик, його завдання тільки довезти пацієнта до лікарні, а в Україні ж поки його нікуди везти, оскільки немає багатопрофільних лікарень, щоб відразу взяли людини і надали необхідну допомогу.

Так що прибрати лікаря з бригади і замінювати його на парамедика зараз не можна, це буде величезною втратою для українських громадян в першу чергу.

Раніше OBOZREVATEL писав, як ставиться до роботи команди Уляни Супрун колишній міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

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