"Життя - не послуга": відомий лікар звернувся з сильною промовою до українців

Директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України Борис Тодуров звернувся з проникливою промовою до своїх колег, в якій розповів про проблему неправильного сприйняття сучасним українським суспільством місії лікаря (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, люди не повинні ототожнювати порятунок життів зі звичайними повсякденними послугами. Відео з виступом на Ukrainian Medical Festival він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"Постійне питання: хто ж ми в цьому світі - ми персонал для обслуговування чи ми еліта суспільства? Нас намагаються переконати останні два роки, що ми - персонал, який повинен надавати медичні послуги", - обурився Тодуров.

Він зазначив, що завжди питає у людей, які дотримуються такої точки зору, чи впевнені вони в тому, що рятівники їх життів просто-напросто обслуговують їх, адже між цим є колосальна різниця.

"Якщо ми рятуємо ваші життя, то ставтеся до нас як до цілителів і як до лікарів, а не як до персоналу, який надає послуги. Тому що надати послугу і врятувати ваше життя - це дещо різні речі", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодуров звинуватив виконувача обов'язків голови Міністерства охорони здоров'я Уляну Супрун узневажливому ставленні до головних медиків країни.