Життя без болю і страждань: Супрун закликала Зеленського дозволити наркотики в Україні

В Україні майже два мільйони пацієнтів з різними захворюваннями, яким медичний канабіс допоміг би полегшити страждання і біль.

Про це в Facebook написала колишня в.о. міністерки охорони здоров'я Уляна Супрун, зазначивши, що застосування канабісу – звичайна медична практика.

"Серед них (пацієнтів) – понад 20 тисяч дітей з фармрезистентними формами епілепсії, сотні тисяч онкохворих, більш ніж 100 тисяч паліативних пацієнтів та десятки тисяч ветеранів російсько-української війни з посттравматичним стресовим розладом", – повідомила вона.

Супрун дорікнула уряду і президенту Володимиру Зеленському, які вдають, що цих хворих нібито не існує. Заразом глава України спершу обіцяв підтримати легалізацію медичного канабісу, а потім відклав це питання.

"Цьогоріч в Україні чи не вперше був зареєстрований законопроєкт на підставі електронної петиції – про легалізацію медичного канабісу. Водночас міністерка охорони здоров'я заявила, що потрібно розробити новий законопроєкт. Хоча всю роботу вже давно зроблено. Існує проєкт постанови Кабміну "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів". Він регулює використання медичного каннабіса, і його потрібно тільки ухвалити. Крім того, цей проєкт пройшов всі необхідні рівні з узгодженням і мав бути ухвалений вже давно, але на останньому засіданні уряду був заблокований", – писала Супрун.

Уляна Супрун

Ексголова МОЗ додала, що медичний канабіс дозволений в 29 країнах.

"Крім того, легалізація медичного канабісу створює конкуренцію незаконним наркотикам і зрештою витісняє з обігу контрабанду. Завдяки цьому знижується загальний рівень злочинності – зокрема, пов'язаної з "війною" наркокартелів. Менше контрабанди означає менше насильства, пов'язаного з наркотиками", – акцентується в повідомленні.

Супрун наголосила, що ВООЗ виступив за зміну статусу канабісу, оскільки ліки на його основі допомагають пацієнтам впоратися з хворобами.

"Політики, які виступають проти легалізації медичного канабісу, насправді позбавляють пацієнтів права на життєво необхідну медичну допомогу. Цинічно заявляти, що дбаєте про здоров'я нації, і пропонувати тяжкохворим пацієнтам почекати", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун заявила, що легалізація медичного канабісу в Україні має асоціюватися з лікуванням тяжкохворих пацієнтів, а не з вживанням його в якості наркотику.

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