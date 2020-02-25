Жінка почала мочитися пивом через хворобу і збентежила лікарів

У США у 61-річної жінки знайшли унікальне захворювання, через яке в її сечовому міхурі почав вироблятися алкоголь.

Медики з Піттсбурга повідомили, що пацієнтка поступила до них зі скаргою на нездужання, передає Daily Mail.

Вчені провели аналіз і виявили у неї проблеми з печінкою і поставили її в чергу на трансплантацію. Лікарі припустили, що жінка зловживала спиртним, адже в її сечі постійно знаходили етанол.

Пиво

"Під час перших консультацій наші фахівці прийшли до висновку, що пацієнтка приховує розлад, пов'язаний з вживанням алкоголю. Однак потім ми провели аналіз крові на метаболіти етанолу, і він дав негативний результат", – вважали вчені.

В ході подальшого обстеження було знайдено хворобу, що перетворювала її сечовий міхур в "пивоварню". Незвичайний розлад пояснили тим, що пацієнтка вживала багато цукру, який пізніше поглинали бактерії, що викликають бродіння. Через цы реакції і вироблявся алкоголь.

Спершу пацієнтці прописали протигрибкові антибіотики, але вони їй не допомогли. Тому було вирішено відправити її на пересадку печінки.

Відзначається, що вчені вперше спостерігали дану патологію, коли в сечовому міхурі утворювалося "пиво".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії провели дослідження, результати якого показали, що пиво в правильних пропорціях допомагає зберігати бажаний вагу.

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