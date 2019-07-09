Жінка після штучного запліднення народила чужих дітей

У США жінка заявила, що через плутанину лікарів при штучному заплідненні вона завагітніла "неправильними" дітьми.

Сімейна пара з Азії подала позов до суду на клініку в Каліфорнії. Після народження дітей батьки були шоковані, побачивши, що діти не азіатського походження, передає ВВС.

ДНК-тест підтвердив, що діти не є генетично спорідненими, і тому подружня пара відмовилася від опіки над дітьми. Щоб уникнути "ганьби і приниження" імена батьків не називаються. На штучне запліднення пара витратила понад 100 тисяч доларів.

Перші підозри у батьків виникли ще на УЗД, коли обстеження показало, що пара чекає народження хлопчиків. Хоча при зачатті чоловічі ембріони не брали участі. Відзначається, що навіть народжені хлопчики не є один одному родичами.

Лікарня у США

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії гей-пара вперше завела дитину від сурогатної матері, яку запліднили одразу обоє батьків.