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/ Новини медицини

Жінка після штучного запліднення народила чужих дітей

2.5т Читати матеріал російською

У США жінка заявила, що через плутанину лікарів при штучному заплідненні вона завагітніла "неправильними" дітьми.

Сімейна пара з Азії подала позов до суду на клініку в Каліфорнії. Після народження дітей батьки були шоковані, побачивши, що діти не азіатського походження, передає ВВС.

ДНК-тест підтвердив, що діти не є генетично спорідненими, і тому подружня пара відмовилася від опіки над дітьми. Щоб уникнути "ганьби і приниження" імена батьків не називаються. На штучне запліднення пара витратила понад 100 тисяч доларів.

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Перші підозри у батьків виникли ще на УЗД, коли обстеження показало, що пара чекає народження хлопчиків. Хоча при зачатті чоловічі ембріони не брали участі. Відзначається, що навіть народжені хлопчики не є один одному родичами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії гей-пара вперше завела дитину від сурогатної матері, яку запліднили одразу обоє батьків.

Місце
США
Теги
здоров'я новонароджений пологи діти медицина
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