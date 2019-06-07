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/Новини медицини

Жінка на руці відростила величезний ріг: шокуючі фото

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В Індії у 60-річної жінки з пальця вирізали 6-сантиметровий наріст, схожий на ріг.

Як повідомляє Daily Mail, пацієнтку доставили в лікарню, яка скаржилася на дискомфорт у зв'язку з наростом на руці.

Лікарі повідомили, що це перший зареєстрований випадок, коли подібне утворення з'являється на великому пальці. Жінка поскаржилася, що ріг уперше виник на її руці п'ять років тому. Вона вже раз видалила пухлину, але вона знову відросла і збільшилася в розмірах.

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Хірурги повідомили, що це доброякісна пухлина, і видалили його. За словами медиків, жінка відчувала себе добре після операції, і зараз її здоров'ю нічого не загрожує.

Медики призначили пацієнтці самостійне лікування, прийшовши до висновку, що це себорейний кератоз. Це одне з найбільш поширених доброякісних новоутворень у людей похилого віку, яке нагадує ріг, як у тварин, але без кістки всередині. Воно характеризується ущільненням рогового шару шкіри і найчастіше з'являється на відкритих ділянках.

Наріст на руці

Наріст на руці

Daily Mail

Після операції

Після операції

Daily Mail

Видалений наріст

Видалений наріст

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівному лікарі врятували життя пенсіонерці, вирізавши пухлину вагою в 30 кілограмів.

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Індія
Теги
здоров'ямедицина
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