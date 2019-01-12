Землю накриють потужні магнітні бурі: як уберегти здоров'я

Землю накриє хвиля потужних магнітних бур. Це станеться 16, 24 і 25 січня.

Як пише "АіФ-Україна", такі явища можуть вплинути на здоров'я і самопочуття людей, оскільки в цей період підвищується ризик інфарктів, а також можуть спостерігатися головні болі, підвищення або пониження тиску, дратівливість і сонливість.

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Щоб зменшити вплив магнітної бурі, медики рекомендують більше відпочивати і проводити час на свіжому повітрі. Водночас, людям, які страждають від серцево-судинних захворювань, варто заздалегідь запастися потрібними ліками.

Магнітна буря 16 січня, кажуть фахівці, буде "середньою". Вона може менше, але все ж вплинути на стан здоров'я. Особливо сильна буря настане 24 і 25 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше попереджали про магнітні бурі на початку 2019 року. Найсильніша була 11 січня.

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