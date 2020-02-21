Зеленський взявся за охорону здоров'я: хто вирішуватиме долю реформи

Президент України Володимир Зеленський створив тимчасову робочу групу, яка займеться питаннями реформування системи охорони здоров'я.

Своїм указом №55/2020 від 21 лютого глава держави затвердив склад цієї групи, повідомляється на його сайті. Документ набуває чинності в день його опублікування.

Зеленський взявся за реформу охорони здоров'я

Очолив її керівник парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький. До складу групи увійшли досвідчені лікарі Ілля Ємець, Борис Тодуров, Андрій Безносенко, Олександр Усенко, а також представники різних медустанов і профільних вишів.

До 1 березня робочій групі необхідно провести аналіз реформи системи охорони здоров'я, за результатами якого будуть внесені пропозиції щодо подальшого реформування вітчизняної медицини. Йдеться про фінансування, удосконалення підготовки і безперервного професійного розвитку лікарів, інших медпрацівників, підвищення рівня їхньої зарплати, наукового супроводу системи МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, створення робочої групи президент Володимир Зеленський анонсував 19 лютого. Він заявив тоді, що аналізом реформи займеться "колегія видатних лікарів".

З 1 квітня розпочнеться другий етап медичної реформи, яка стартувала з початку 2018 року. Однак у ньому виявився великий недолік – лікарні не зможуть отримувати гроші з благодійних фондів і місцевих бюджетів.

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