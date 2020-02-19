Зеленський віддасть медицину в Україні "колегії видатних лікарів"

Президент Володимир Зеленський заявив, що аналізом медичної реформи в Україні займеться "колегія видатних лікарів".

Таку заяву гарант зробив після візиту в Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування (Київська область).

"Ми домовилися, що під президентом України ми зробимо колегію з видатних лікарів всієї країни, – це не тільки головні лікарі, а й фельдшери, всі. Ми поставили завдання вчора: я хочу, щоб вони дали нам всі висновки з приводу цієї частини реформи, яка була і частини, яка буде в майбутньому", – пояснив глава держави.

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Зеленський додав, що пізніше буде названо склад даної колегії медиків. При цьому перші звіти повинні бути вже до 1 березня, адже з 1 квітня стартує другий етап медреформи.

"Це ніякі не конкурси, ніхто не буде чекати два місяці, як відбувається або відбувалося раніше. Це будуть дуже відомі лікарі, які просто хочуть побачити реформу, дати їй аналіз і сказати: туди ми всі йдемо або не туди і що потрібно зробити, щоб у нас була нормальна зарплата, нормальна медицина, нормальні умови", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту до Борисполя президент Володимир Зеленський спробував виправдатися перед учасниками брифінгу за ранній догляд.

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