Зеленський пообіцяв масштабні зміни в медицині: кого торкнуться

Указ "Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави", який підписав президент України Володимир Зеленський, передбачає ряд змін у регулюванні роботи медицини.

Текст документа був оприлюднений пресслужбою Офісу президента. До кінця поточного року Зеленський наказав уряду переглянути встановлені межі госпітальних округів, врегулювати процедуру закупівлі медичних послуг, встановити тарифи на них, а також запустити систему трансплантації органів.

Володимир Зеленський Слово і діло

До 31 січня 2020 року президент наказав забезпечити автономізацію роботи центрів екстреної медичної допомоги, впровадити електронну системи роботи оперативно-диспетчерських служб та впровадити сучасні підходи до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників системи екстреної медичної допомоги.

На 2020-й також запланована реформа в сфері медичного страхування. Так, до кінця наступного року Зеленський зажадав підвищити рівень доступності та якості надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги населенню та затвердити стратегію масового страхування.

Частина указу про медицину Скріншот

Частина указу про медицину Скріншот

Частина указу про медицину Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що система проведення операцій із пересадки органів від нерідного донора в Україні, передбачена законом "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", повинна запрацювати вже з наступного року.

Закон, який повинен був узаконити надії пацієнтів і їх сімей на пересадку органів від донора, який не є родичем, був введений ще 1 січня 2019 року. Але насправді документ досі так і не запрацював.

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