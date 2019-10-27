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Лікує спадкові хвороби і рак: у зеленого чаю знайшлися цілющі властивості

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Китайські дослідники виявили, що зелений чай можна використовувати для клітинної терапії при лікуванні ряду важких захворювань.

Специфічна речовина в його складі активує групу введених в організм стовбурових клітин, сказано в пресрелізі, опублікованому на MedicalXress.

Так, фахівці отримали ембріональні клітини нирок людини, яка пила зелений чай. Основну увага приділили протокатеховій кислоті, яка виділяється при вживанні напою в організмі людини.

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Лікує рак: у зеленого чаю знайшлися цілющі властивості

Лікує рак: у зеленого чаю знайшлися цілющі властивості

wday.ru

Клітини нирок ввели мишам, яких потім поїли зеленим чаєм, у результаті чого почався процес активації.

Відзначимо, клітинна терапія використовується в боротьбі зі спадковими захворюваннями і раком, а також проти важко виліковних серцево-судинних, нейродегенеративних і аутоімунних захворювань.

Зелений чай можна використовувати в клітинної терапії

Зелений чай можна використовувати в клітинної терапії

fb.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці назвали дев'ять властивостей зеленого чаю, які можуть зіпсувати здоров'я.

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Місце
Китай
Теги
лікування раку рак
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