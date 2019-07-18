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Збирали "пазл" 13 годин: у Таїланді лікарі врятували розірвану на шматки руку. Шокуючі фото 18+

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Хірурги в Таїланді зібрали по шматках руку людини, яка потрапила їй у машину для переробки пластмаси.

Аварія сталася три роки тому, повідомляє Daily Mail. Тоді його великий палець, мізинець, кінчик вказівного пальця і великий шматок долоні були розрізані, нерви і зв'язки були теж розірвані.

Медики в Бангкоку 13 годин збирали руку нещасного.

Збирали "пазл" 13 годин: у Таїланді лікарі врятували розірвану на шматки руку. Шокуючі фото 18+

Daily Mail

Збирали "пазл" 13 годин: у Таїланді лікарі врятували розірвану на шматки руку. Шокуючі фото 18+

Daily Mail

Збирали "пазл" 13 годин: у Таїланді лікарі врятували розірвану на шматки руку. Шокуючі фото 18+

Daily Mail

Збирали "пазл" 13 годин: у Таїланді лікарі врятували розірвану на шматки руку. Шокуючі фото 18+

Daily Mail

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Доктор Вічіта Сірітаттамронг розповів, що спочатку пацієнт був незадоволений результатами, питаючи: "Чому ви не доклали мій вказівний палець?".

"Потім я показав йому фотографію його кінцівки перед операцією, і він зрозумів, як йому пощастило, що він знову може використовувати свою руку", – згадує ортопед і реконструктивний хірург. – "Після цього він був вдячний всій команді, яка тільки що врятувала його від інвалідності".

Постраждалий чоловік зміг повернутися до роботи після аварії і відтоді у нього не було жодних ускладнень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хірурги перезібрали череп дитині з рідкісною деформацією.

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Таїланд
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