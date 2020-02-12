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"Зате гроші гребуть!" У мережі викликало суперечку моторошне фото лікарні під Житомиром

1.3т
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У мережі спалахнула бурхлива дискусія через фото стін з облізлою фарбою в палаті дитячого відділення Житомирської районної лікарні.

Їх опублікувала на своїй сторінці у Facebook мама одного з маленьких пацієнтів Світлана Христюк, поскаржившись на жахливий стан медустанови.

"Житомирська районна лікарня, дитяче відділення, сьома палата! Станишівка! Це просто жахливо!" – обурилася жінка.

Палата дитячого відділення Житомирської районної лікарні

Палата дитячого відділення Житомирської районної лікарні

Facebook Світлани Христюк

Палата дитячого відділення Житомирської районної лікарні

Палата дитячого відділення Житомирської районної лікарні

Facebook Світлани Христюк

Однак в коментарях під її постом думки розділилися: одні люди підтримали обурення, поскаржившись на відсутність умов в лікарні, а інші звинуватили авторку повідомлення в спекуляції і запевнили, що лікарня знаходиться в процесі масштабного ремонту.

"Так-то гроші, с*ки, гребуть, а як ремонт робити – так грошей немає!", "Це просто жахливо", "Жесть", "Теж в минулому році лежала з дитиною. Це просто жесть! Ні ремонту, ні умов", "Це олдскульний ремонт", "Жахіття", – пишуть прихильники позиції Христюк.

Палата дитячого відділення Житомирської районної лікарні

Палата дитячого відділення Житомирської районної лікарні

Facebook Світлани Христюк

"Зате гроші гребуть!" У мережі викликало суперечку моторошне фото лікарні під Житомиром

"Зате гроші гребуть!" У мережі викликало суперечку моторошне фото лікарні під Житомиром

"Зате гроші гребуть!" У мережі викликало суперечку моторошне фото лікарні під Житомиром

"Зате гроші гребуть!" У мережі викликало суперечку моторошне фото лікарні під Житомиром

"Це ще поки сьома палата, ремонт не дійшов, покажіть інші. Головне – чисто! Ви в лікарню лікуватися йдете чи на курорт?!", "Ми лежали півроку тому там, так всюди зроблений євроремонт, а на черзі були 7 і 8 (ймовірно, поверхи. – Ред.). Тому не потрібно робити висновки з цього фото", "А те, що в лікарні йде ремонт, чому про це не написали? Чому не сфотографували зону відпочинку? Чому не написали, як там ставляться до покинутих дітей?" – пишуть пацієнти, які задоволені станом районної лікарні та рівнем лікування там.

"Зате гроші гребуть!" У мережі викликало суперечку моторошне фото лікарні під Житомиром

"Зате гроші гребуть!" У мережі викликало суперечку моторошне фото лікарні під Житомиром

"Зате гроші гребуть!" У мережі викликало суперечку моторошне фото лікарні під Житомиром

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в кінці січня під Житомиром, недалеко від районної лікарні в селі Станишівка, в кареті швидкої допомоги помер чоловік з інфарктом міокарда. Його не встигли довезти до лікарні через аварійний стан машини.

  • Пізніше його донька розповіла, що чоловіка поклали на холодну підлогу і везли 40 кілометрів нерівною дорогою. Коли пацієнтові стало зле і він втратив свідомість, його дочка пішки вирушила до лікарні. Там лікар-акушер, якого вона зустріла на вході, на прохання про допомогу порадив їй звернутися до лікаря.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна Житомир
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Укроиньзьгэ мыр!
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