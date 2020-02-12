"Зате гроші гребуть!" У мережі викликало суперечку моторошне фото лікарні під Житомиром

У мережі спалахнула бурхлива дискусія через фото стін з облізлою фарбою в палаті дитячого відділення Житомирської районної лікарні.

Їх опублікувала на своїй сторінці у Facebook мама одного з маленьких пацієнтів Світлана Христюк, поскаржившись на жахливий стан медустанови.

"Житомирська районна лікарня, дитяче відділення, сьома палата! Станишівка! Це просто жахливо!" – обурилася жінка.

Палата дитячого відділення Житомирської районної лікарні Facebook Світлани Христюк

Палата дитячого відділення Житомирської районної лікарні Facebook Світлани Христюк

Однак в коментарях під її постом думки розділилися: одні люди підтримали обурення, поскаржившись на відсутність умов в лікарні, а інші звинуватили авторку повідомлення в спекуляції і запевнили, що лікарня знаходиться в процесі масштабного ремонту.

"Так-то гроші, с*ки, гребуть, а як ремонт робити – так грошей немає!", "Це просто жахливо", "Жесть", "Теж в минулому році лежала з дитиною. Це просто жесть! Ні ремонту, ні умов", "Це олдскульний ремонт", "Жахіття", – пишуть прихильники позиції Христюк.

Палата дитячого відділення Житомирської районної лікарні Facebook Світлани Христюк

"Це ще поки сьома палата, ремонт не дійшов, покажіть інші. Головне – чисто! Ви в лікарню лікуватися йдете чи на курорт?!", "Ми лежали півроку тому там, так всюди зроблений євроремонт, а на черзі були 7 і 8 (ймовірно, поверхи. – Ред.). Тому не потрібно робити висновки з цього фото", "А те, що в лікарні йде ремонт, чому про це не написали? Чому не сфотографували зону відпочинку? Чому не написали, як там ставляться до покинутих дітей?" – пишуть пацієнти, які задоволені станом районної лікарні та рівнем лікування там.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в кінці січня під Житомиром, недалеко від районної лікарні в селі Станишівка, в кареті швидкої допомоги помер чоловік з інфарктом міокарда. Його не встигли довезти до лікарні через аварійний стан машини.

Пізніше його донька розповіла, що чоловіка поклали на холодну підлогу і везли 40 кілометрів нерівною дорогою. Коли пацієнтові стало зле і він втратив свідомість, його дочка пішки вирушила до лікарні. Там лікар-акушер, якого вона зустріла на вході, на прохання про допомогу порадив їй звернутися до лікаря.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!