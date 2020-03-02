Зарплату лікарям можна збільшити в п'ять разів

Українська медицина просто загрузла в проблемах. І справа не тільки в недофінансуванні, відсутності нормальних умов для надання та отримання якісної допомоги в більшій частині країни, а й у ставленні до самих лікарів і медперсоналу. Зокрема, мова йде про оплату праці лікарів, яка після реформаторських нововведень може постраждати ще більше.

"З приводу завивань і стогонів, які несуться зараз в ЗМІ та соціальних мережах на рахунок введення з 1 квітня нової системи оплати медичних працівників в Україні. Підхід правильний, але тільки влада як завжди не спромоглася провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед медиків і населення", – написав у себе в Facebook експерт Сергій Рассказов.

За його словами, в системі медичних кадрів в Україні страшний перекіс і дисбаланс, про який замовчує Міністерство охорони здоров'я України - величезна кількість фахівців і нестача лікарів загального профілю, кількість середнього медичного персоналу дорівнює кількості лікарів, а повинно бути 1:4. Так, в реанімації на кожного хворого повинна бути одна медсестра, яка працює тільки 12 годин, а потім на її змінює інша на наступні 12 годин.

Зарплати лікарів зараз залишають бажати кращого ZIK

"У Канаді зараз кількість населення таке ж як в Україні – трохи більше 37 мільйонів, а всіх лікарів менше 100 тисяч, в Україні близько 200 тисяч. Якість медичної допомоги в Канаді і Україні не підлягає порівнянню. У Канаді державна система охорони здоров'я, яка фінансується за гроші платників податків, а не страхова, але продумана організація установ медичної допомоги. Так, на всю провінцію Манітоба з населенням 1,5 млн існує тільки одне відділення нейрохірургії, де працює тільки 10 нейрохірургів. Загальна чисельність нейрохірургів менше 500 чоловік, а в Україні - понад тисячу. Це тому що нейрохірург за рік повинен робити не менше 200 операцій, щоб підтримувати рівень професійної компетенції.

В Україні ніяких показників немає – кому потрібні такі хірурги, які роблять 1 операцію на 2 тижні? Крім того, є величезна кількість нейрохірургів пенсійного віку, які вже давно не оперують, але продовжують займати посаду. Яскравий приклад – професор Поліщук, завідувач кафедри нейрохірургії Національної Медичної Академії Післядипломної Освіти, старше 75 років і давно не оперує, але продовжує займати місце професора. Де, в якій країні може бути такий нонсенс? Як неоперуючий хірург може вчити сучасним операціям молодих фахівців, якщо він сам не стояв за операційним столом 10 років?, – зазначив Рассказов, додавши, що знаменитого професора Яшаргіла, засновника сучасної мікронейрохірургії, всесвітньо відомого нейрохірурга, абсолютно спокійно звільнили з посади завідувача кафедри нейрохірургії університету Цюріха по досягненню пенсійного віку 65 років, незважаючи ні на які заслуги і регалії. – Це нормально, це по-європейськи, так живе цивілізований світ!".

Він зазначив, що така ситуація у всіх областях медицини в Україні. "Уявіть скільки можна скоротити надлишкового персоналу! У Канаді менше 500 нейрохірургів, в Україні в 3 рази більше. В Канаді менше 1000 неврологів, в Україні – 5000, якщо скоротити до рівня Канади при збереженні фонду заробітної плати, то кожен практикуючий невролог в Україні отримував би в 5 разів більше!

Однак так звана медична "еліта" старанно приховує від населення і суспільства правду про повний провал кадрової політики в охороні здоров'я України, незважаючи на те, що самі вони часто бувають за кордоном і прекрасно знають про стан справ в цивілізованих країнах, але вдома сидять тихо і не хочуть виносити сміття з хати. Тому не дивлячись на оголошену владою чергову реформу охорони здоров'я, без радикальної зміни кадрової політики і планування дійсно необхідного обсягу різних видів медичних послуг і кількості медичних установ, нічого істотного знову не відбудеться. Не хочуть наші професори і доктори наук продовжувати чергувати до кінця своєї кар'єри, як це вимагається за кордоном. Там нікого не цікавить твої регалії та посади: не можеш чергувати – звільняйся! А у нас вони, бачте, "біла кістка", вони вище рядових лікарів, які тягнуть лямку рутинної роботи в лікарнях! Цей пережиток радянської системи повинен зникнути в європейській Україні! ", – підсумував експерт.

Варто відзначити, що підписники Рассказова в більшості не згодні з його думкою, що видно в коментарях до посту.

Коментарі до посту Сергія Рассказова

Коментарі до посту Сергія Рассказова

Коментарі до посту Сергія Рассказова

Коментарі до посту Сергія Рассказова

Коментарі до посту Сергія Рассказова

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що Володимир Зеленський створив тимчасову робочу групу, яка займеться питаннями реформування системи охорони здоров'я.

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