Все чаще фармацевтические компании раскрываются для пациентов с худшей стороны. В прошлом году мир потрясла история о том, как фармкомпании вызвали опиоидный кризис в США, когда по их вине тысячи людей впали в опиоидную зависимость. Смерти от передозировки лекарствами как простых людей, так и звезд Голливуда перестали удивлять.

Недавно стало известно об изобретении работниками фармкомпаний нового способа продавать побольше лекарств. Эта идея основана на выдумывании новых, несуществующих "болезней" и диагнозов с последующим назначением ненужных, но дорогостоящих препаратов, сообщает Associated Press.

Не существует здоровых – есть недообследованные

Американские журналисты рассказали, что еще в 90-е годы прошлого века появилась масса медицинских исследований, которые ясно показали: "изобретение заболеваний" давно стало популярным способом продвижения товаров на фармацевтическом рынке, и эти товары – лекарственные средства и способы диагностики несуществующих болезней.

Фармацевтические компании чаще всего используют следующий метод: берется какое-либо незначительное отклонение от нормы в организме, и с помощью статей в популярной литературе раздувается миф о том, что оно якобы является чрезвычайно опасным для здоровья и его необходимо срочно лечить. Так появились такие диагнозы, якобы требующие лечения, как "целлюлит", "вегето-сосудистая дистония" или "дисбактериоз". Если при этом на раскрутку идеи маркетологи тратят миллиарды долларов, то простому человеку, не имеющему медицинского образования, выявить подвох крайне сложно.

Как отметила профессор в области фармакологии ун-та Джорджтаун Э.Фью-Берман, маркетологи фармкомпаний настолько поднаторели в своей профессии, "медикализируя" жизнь, что способны превратить практически любое, самое обычное состояние организма человека в абсолютно надуманную болезнь. Вследствие преувеличения "опасности", грозящей человеку, увеличивается количество вполне реальных клиентов-пациентов и, соответственно, растут продажи медикаментов.

Так как в мире не существует четкого критерия и регламента определения новых болезней, то такое выдумывание болячек не является чем-то противозаконным. Получается, что продавать препарат на рынке в качестве лекарства до одобрения регуляторным органом страны запрещено, а вот "подогнать" выдуманную болезнь под официально зарегистрированный препарат – всегда "пожалуйста".

Д-р Медицинского центра в Институте политики здравоохранения Дартмура Л.Шварц и ее коллега С.Волошин отмечают, что такие "просветительские" статьи фармкомпаний чаще всего – просто завуалированный маркетинг, то есть способ продать побольше лекарств.

Обычно они содержат 3 этапа:

- упростить диагностику;

- убедить пациентов, что им самим хочется пройти диагностику;

- массово распространить рекламу лекарства.

Главная же задача – превратить обычное состояние человека в болезнь, во всяком случае, во мнении самого человека.

Именно благодаря таким информационным компаниям удалось навязать мифф о том, что такие "болезни", как нехватка тестостерона, биполярное расстройство или синдром беспокойных ног – не обычные состояния человека, а недуг, нуждающийся в лечении.

В качестве примера Л.Шварц приводит компанию, благодаря которой миллионы мужчин убедили – многие болезни, связанные на самом деле просто с возрастом, вызваны "дефицитом тестостерона" и его необходимо, можно и нужно срочно повысить.

Это не усталость! Это – болезнь!

Чтобы как следует напугать пациента, популярен такой ход: фармкомпании придумывают и популяризируют опросники с различными пугающими "симптомами".

Например, чтобы продать лекарства или БАДы для повышения тестостерона, опросы выглядят примерно так:

"- Вы старше 35 лет?

- Вы иногда чувствуете усталость в конце дня?

- Случается, что вас тянет вздремнуть после обеда?

- Ваша физическая активность уже не та, что в 20 лет?

- Ваш вес не идеален?

Все эти симптомы указывают на то, что у вас снижен уровень тестостерона! Однако, на ваше счастье, компания "Abbott" изобрела и выпустила на рынок лекарство Androgel!".

Проф. Э.Фью-Берман вспоминает, как ей с коллегами пришлось принять участие в исследовательском проекте PharmedOut, который специализируется на доказательном продвижении лекарств. В один из дней их тестировали на подверженность псевдобульбарному синдрому (ПБС), который может проявляться в отдельных случаях заболеваний головного мозга.

Одним из реальных симптомов этого синдрома является неконтролируемый плач или безудержный беспричинный смех. В тесте были следующее вопросы:

- бывает ли так, что вы смеетесь невпопад?

- бывали ли случаи в вашей жизни, когда вы могли заплакать без особой причины?

В тексте были и другие подобные вопросы. Не удивительно, что в результате теста, из всех тестируемых его прошел лишь один человек, а всем остальным был поставлен диагноз ПБС (псевдобульбарный синдром).

Как рассказал психолог ун-та Рейкъявика Дж.Джеймс, обман общества, манипуляции сознанием масс и откровенные подделки давно стали нормой для фармотрасли, во всяком случае в сфере рекламы и продвижения лекарств.

По словам эксперта, дельцов от фармацевтики не останавливают даже неопровержимые доказательства того, что был нанесен значительный ущерб здоровью.

Способы заработка фармкомпаний на женском здоровье

С.Пирсон, которая является и.о. директора Национальной организации женского здоровья (NWHN), убеждена – множество женщин принимают в большом количестве лекарства, которые им вовсе не нужны. Причина в том, что эти препараты им часто назначают врачи, находящиеся в сговоре с фармкомпаниями. В этих нечистоплотных играх женщины чаще попадаются на удочку маркетологов, чем мужчины, так как именно женщины чаще играют роль защитников семейного здоровья и потому активнее отслеживают новинки в этой области.

Ученые сотрудники NWHN к таким "болезням" относятся довольно скептически и потому сама директор С.Пирсон призывает – не верьте агрессивным рекламным кампаниям, пропагандирующим новые лекарства. Тем более не нужно верить в новые болезни, выдуманные на основании самых обычных состояний организма. Директор Национальной организации женского здоровья убеждена – те, кто продвигает ненужные лекарства – попросту аморальны. "Мерилом успеха для таких людей являются доходы от продаж" - считает С.Пирсон.

В качестве другого яркого примера зарабатывания денег на несуществующей болезни Э.Фью-Берман называет гастроэзофагеальный рефлюксный синдром, который в народе называют попросту изжогой.

Для того, чтобы избежать выброса желчи в пищевод, по мнению опытных гастроэнтерологов, достаточно:

- не переедать;

- снизить количество потребления алкоголя;

- не ложиться спать с полным желудком;

- при экстренной ситуации принять лекарство от изжоги на основе антацидов.

Однако проблема заключается в том, что если изжога возникла, то пациенты забывают обо всех перечисленных простых правилах и помнят лишь о лекарстве. Фармацевтам такая ситуация выгодна, ведь если пациент перестанет принимать лекарства, то изжога снова вернется.

Хотя все, что нужно, чтобы избавиться от нее раз и навсегда – это выполнять простые правила здорового образа жизни.