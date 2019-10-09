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Замість голови нога: на Рівненщині спалахнув скандал із п'яним лікарем. Відео

5.9т Читати матеріал російською

На Рівненщині п'яний лаборант хотів зробити рентген ноги 7-річному хлопчику, у якого підозрювали черепно-мозкову травму.

Неадекватна поведінка медика викликала подив у мами пацієнта. Дії медпрацівника жінка зняла на відео, повідомляє ТСН. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Як з'ясувалося, хлопчик вдарився головою об парту в школі, коли перевзувався на фізкультуру. Через день у нього піднялася температура, боліла голова і живіт. Тому батьки відвезли дитину до лікарні, де її направили на обстеження. Там їх і чекав лікар напідпитку.

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Горе-медик під час виконання рентгена

Горе-медик під час виконання рентгена

Скріншот з відео

"Нам сказали, що треба двічі просвітити голову, у двох проекціях. А він потім присів біля Максима і каже: яка у тебе нога болить? Він був п'яний", – стверджує мама школяра Марія Ткачук.

Після цього вона забрала сина від медика. "Він міг просто покалічити його – і все. Ставив рентген і так хитався – здавалася, зараз впаде на дитину", – вважає вона.

Сам фігурант скандалу у телефонній розмові зізнався, що міг попросити заміну, але переоцінив свої сили, і тепер йому соромно. "Після робочого дня, так, трошки випив, але викликали на роботу. Тверезо не оцінив ситуацію, собі в очі дивитися не можу. Я хочу зустрітися з ними і вибачитися", – каже Володимир Довбета.

Водночас у дитини травми голови не знайшли – хлопчику було зле, тому що у нього почалася ангіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернополі літня пацієнтка постраждала від недбалості лікарів – у неї не помітили п'ять переломів і відправили додому з діагнозом "забиття".

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