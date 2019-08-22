Замінить Супрун: стало відомо, хто очолить МОЗ

Новим міністром охорони здоров'я стане, швидше за все, глава Національної служби здоров'я України Олег Петренко.

Як передає ZN.UА, його кандидатуру підтримало експертне співтовариство, американська сторона і Офіс президента.

Петренко є висококваліфікованим менеджером, має досвід роботи в приватних клініках і на державній службі, а також має хороші відносини з в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун.

Він був одним з 12 експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу прийнятого Верховною Радою закону.

Олег Петренко zdorov-info.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" розповіли, що визначилися з майбутніми міністрами приблизно на 70%. На кожну посаду у партії було по 3-4 кандидата.

При цьому сама Супрун недавно жорстко висловилася в сторону лідера СН Дмитра Разумкова, який, ймовірно, стане новим главою Верховної Ради. Вона звинуватила політика в тому, що він не розбирається в суті медичної реформи.

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