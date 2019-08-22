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Замінить Супрун: стало відомо, хто очолить МОЗ

3.3т Читати матеріал російською

Новим міністром охорони здоров'я стане, швидше за все, глава Національної служби здоров'я України Олег Петренко.

Як передає ZN.UА, його кандидатуру підтримало експертне співтовариство, американська сторона і Офіс президента.

Петренко є висококваліфікованим менеджером, має досвід роботи в приватних клініках і на державній службі, а також має хороші відносини з в.о. міністра охорони здоров'я Уляною Супрун.

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Він був одним з 12 експертів, які розробляли концепцію реформування системи охорони здоров'я, яка лягла в основу прийнятого Верховною Радою закону.

Олег Петренко

Олег Петренко

zdorov-info.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" розповіли, що визначилися з майбутніми міністрами приблизно на 70%. На кожну посаду у партії було по 3-4 кандидата.

При цьому сама Супрун недавно жорстко висловилася в сторону лідера СН Дмитра Разумкова, який, ймовірно, стане новим главою Верховної Ради. Вона звинуватила політика в тому, що він не розбирається в суті медичної реформи.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Судя по послужному списку и одобрения американских хозяев - это перестановка кроватей в борделе
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CARGO 100
CARGO 100
Евгений Зеленский, в 6-ой палате ...
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Waix Alex
Waix Alex
Реформы должны быть прололжены!
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