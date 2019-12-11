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Законопроєкт про імпорт ліків – диверсія проти народу України

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Повністю згодна з експертами, закон про так званий паралельний імпорт є диверсією проти народу України, завалить країну неякісними лікарськими засобами. Україну позбавляють самої можливості контролювати якість завезених медикаментів, і все це під жалісливими приводами нібито забезпечення дешевими ліками. Їх ефективність абсолютно нікого не хвилює.

Дякую комітету охорони здоров'я, що не пропустив цей закон, який тим не менш опинився в Раді. Народ має право знати, не потрібно маніпулювати речами, які є частиною національної безпеки країни.

Найголовніше слухайте з 22.42 по 28.00 хвилини. У нас багато чудових вітчизняних виробників і нічого паплюжити все живе, що є в нашій країні.

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Автор
Ольга Голубовська Ольга Голубовська
Тема
здоров'я
Місце
Україна
Тег
ліки
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