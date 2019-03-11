Захистити імунітет допоможе перший в Україні препарат на основі бета-глюкана

Головний захисник організму від хвороб - це імунітет. Він є захисною системою організму людини, яка ставить бар'єри на шляху інфекцій і хвороб.

Імунна система також бореться з порушеннями роботи внутрішніх систем, змін тканин і клітин, протистоїть впливу канцерогенів, які викликають онкологічні захворювання.

На жаль, сучасне життя, особливо в умовах міста, призводить до ослаблення імунітету. Як наслідок, організм людини стає беззахисним перед атаками інфекцій, хвороботворних організмів, шкідливих речовин.

Головні причини ослаблення імунітету

Основними причинами того, що захисна система організму слабшає, є:

- кількісне і якісне порушення режиму харчування, а також виснаження організму загального характеру;

- зимовий і весняний дефіцит вітамінів (авітаміноз);

- інфекції вірусного і бактеріального характеру (герпес, туберкульоз, малярія, ВІЛ, краснуха, кір), в тому числі хронічні, а також зараження паразитами (токсоплазмоз, аскаридоз, ентеробіоз, інші гельмінтози);

- значна крововтрата (анемія), зокрема, при опіках, порушеннях роботи нирок (протеїнурії, пієлонефриті);

- травми і хірургічні втручання також негативно впливають на імунітет, приводячи до вторинного імунодефіциту;

- хвороби внутрішніх органів, в тому числі щитовидної залози, цукрового діабету, інших;

- інтоксикації через вплив хімічних токсичних речовин, лікарських засобів (антибіотиків, антиметаболітів, глюкокортикоїдів), наркотиків, цитостатиків (при проведенні хіміотерапії у онкохворих).

Крім того, до ослаблення імунітету схильні люди старшого віку, жінки під час вагітності, а також ракові хворі.

Як бачимо, найбільшим ризикам, що призводить до ослаблення імунної системи, піддаються жителі міст. Адже, на відміну від сільської місцевості, де люди живуть на деякій відстані один від одного, навіть в невеликих містах спостерігається концентроване скупчення людей, інфекцій, забруднень повітря, навколишнього середовища.

Всі перераховані фактори завдають шкоди нашому імунітету, пробиваючи ций природний бар'єр.

Людина з ослабленим імунітетом частіше хворіє, а його активність і життєздатність катастрофічно знижується. Вона відчуває себе слабким, втомленим, так як організм виявляється не здатний до активної боротьби.

Як працює імунітет?

Імунна система людини - дуже складний механізм, основною властивістю якого є здатність розрізняти корисні і шкідливі елементи, відрізняти "свої" і "чужі" мікроорганізми і патогени.

Якщо імунітет людини ослаблений, у нього виникає так званий імунодефіцит, коли захисні сили організму слабшають. В цьому випадку загроза захворювання підвищується, і ризики захворіти стають все більш загрозливими. У людини з імунодефіцитом відбуваються загострення хронічних захворювань, він частіше страждає від гострих респіраторних інфекцій, герпесу, паразитарних інвазій (заражень).

Ось чому зміцнення імунітету - найважливіша складова турботи про здоров'я.

До групи ризику тих, хто найбільш схильний до імунодефіциту, входять:

- міські жителі;

- діти;

- вагітні жінки;

- літні люди (старші за 60 років);

- ті, хто недавно переніс важке захворювання, операцію або травму;

- хронічні і онкохворі.

Відновити і зберегти здоров'я допоможе імуномодулятор Бета-імун

Існує безліч способів відновлення і зміцнення ослабленого імунітету, найбільш надійний і ефективний з яких - прийом імуномодуляторів.

Імуномодулятори - це препарати, які регулюють і зміцнюють імунітет. Вони можуть складатися з синтетичних або натуральних компонентів.

Експерти розвинених країн Європи відзначають: чим більш натуральні компоненти містяться в препараті, тим вище його безпека для вашого здоров'я. Особливо важливо обирати препарати з натуральними комплексами, при виборі імуномодуляторів, щоб якомога менше нашкодити органам і системам і без того ослабленого організму.

Ось чому серйозні фахівці - імунологи рекомендують застосовувати імуномодулятори новітнього покоління, які містять бета-глюкани - імуномодулюючі агенти (за своїм хімічним складом - полісахаридні елементи), які завдяки своїй ефективності і безпеці успішно застосовуються в медичній практиці в усьому світі. Високу ефективність бета-глюканів довів також один із найбільш авторитетних регуляторних органів в світі - американської FDA.

Ці речовини мають властивість коригувати нестійку імунну систему, що підтверджено безліччю зарубіжних досліджень. Експерименти підтвердили: бета-глюкан не тільки володіє властивістю коригувати імунну систему, а й активно бореться з патологічними бактеріями, вірусами, мікозними і навіть паразитарними інфекціями.

Більш того, бета-глюкан має високу імуномодулюючу ефективність, в той же час практично не викликаючи побічні ефекти, оскільки виробляються з натуральних компонентів.

Бета-імун - перший в Україні препарат на основі бета-глюканов

Бета-імун - перший в Україні препарат на основі застосування бета-глюканов. Його застосування рекомендовано експертами при:

- ослаблені імунної системи;

- профілактиці і лікуванні хвороб, в тому числі онкологічних;

- профілактиці і лікуванні інфекційних захворювань;

- життя в умовах міста (курсові прийоми під час збільшення епідемічних інфекційних захворювань);

- алергічних реакціях;

- порушеннях якісних показників крові;

- необхідності прискорити одужання після перенесених захворювань, травм, операцій.

Бета-імун також містить рослинні екстракти шкіри чорного горіха, а також такі найважливіші мікроелементи, як селен, флавоноїди, глікозиди, бета-каротин, вітамін С, вітаміни групи В, сірка, залізо.

Крім функцій імуномодулятора, Бета-імунної виробляє також:

- протизапальний;

- протимікробний (стимулює утворення антитіл до мікробів);

- протипаразитарний;

- антиоксидантний ефект.

Бета-імун має властивість відновлювати порушений обмін речовин, покращувати показники крові, збільшуючи виробництво лейкоцитів, допомагаючи захищати організм від вільних радикалів.

Коли Бета-імун незамінний

Досвідчені лікарі-терапевти та імунологи рекомендують курсовий прийом препарату Бета-імун, якщо пацієнта турбують гострі і хронічні фази інфекцій і запальних захворювань, включаючи вірусний гепатит, хвороби сечостатевої сфери, дихальних шляхів.

Препарат може застосовуватися і при необхідності зміцнити організм в періоди схильності до стресу, під час надмірних фізичних навантаженнях, а також якщо у пацієнта спостерігаються часті рецидиви герпесу, фурункульозу.

Схеми лікування імуномодулятором Бета-імун

Залежно від фази захворювання, Бета-імун може застосовуватися із різною частотою і тривалістю. Для більшої ефективності прийом капсул препарату проводиться за півгодини до прийому їжі або через такий же час - після.

Якщо захворювання знаходиться в гострій, активній фазі, то слід приймати посилену дозу в 2-3 капсули і протягом дня.

У тому випадку, якщо ви все ж не хочете чекати моменту, коли вас атакує хвороба і бажаєте попередити її появу, то досить 1-2 рази на рік проводити превентивні курси прийому іммуномодулятора Бета-імун.

Для рестарту імунної системи слід приймати лише по 1 капсулі в день, проте протягом більш тривалого періоду - 1-2 місяці. В цьому випадку імунна система людини зміцниться настільки, щоб отримати достатний і надійний захист нашого організму від можливих атак хвороботворних патогенів.

Бета-імун - перший в Україні імуномодулятор клітинного імунітету на основі бета-глюкану, рекомендований FDA (США).

Бережіть своїх близьких і будьте здорові!

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