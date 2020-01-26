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Загроза коронавірусу в Україні: У Зеленського дали відповідь

1.4т
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В Україні станом на 26 січня не зафіксовано жодного випадку зараження китайським коронавірусів 2019 nCoV.

Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом", – підкреслила вона.

За словами міністра, постійно працює оперативний штаб для узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій. Також МОЗ підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, і лабораторій.

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Зоряна Скалецька

Зоряна Скалецька

president.gov.ua

"Сьогодні для всіх очевидні процедури в разі виявлення, необхідності лікування та діагностування. Є готовність в лабораторіях і по тест-системах для виявлення та виключення підозрілих випадків щодо того, стосуються вони чи ні китайського коронавірусу. Взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять на глобальному, міждержавному рівні, щоденна", – розповіла Скалецька.

В Офісі президента обговорили коронавірус

В Офісі президента обговорили коронавірус

president.gov.ua

Президент наголосив на необхідності поліпшити інформування громадян та сформувати чіткі рекомендації. Також він запропонував укомплектувати в аеропорту "Бориспіль" медичний штаб або тимчасову службу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • МОЗ провів терміновий брифінг за результатами засідання надзвичайного комітету ВООЗ через поширення у світі смертельного китайського коронавірусу. Українцям озвучили основні рекомендації.

  • Провідна лікарка-інфекціоністка України Ольга Голубовська припустила, що коронавірус 2019 nCoV може передаватися через предмети, зокрема за допомогою пересилання AliExpress. Українцям пояснили, як вберегти себе.

  • Представники Міністерства охорони здоров'я України заявили, що в країні були зафіксовані три підозри на зараження новим смертельним коронавірусом із Китаю.

  • З 26 січня в аеропорту "Бориспіль" почнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах із Китаю для запобігання поширенню смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV.

  • Міністерство охорони здоров'я України визначило лікарню, в якій перебуватимуть пацієнти у випадку підозри на зараження коронавірусом із Китаю.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Особи
Зоряна Скалецька Володимир Зеленський
Місце
Україна
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