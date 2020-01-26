Загроза коронавірусу в Україні: У Зеленського дали відповідь

В Україні станом на 26 січня не зафіксовано жодного випадку зараження китайським коронавірусів 2019 nCoV.

Про це повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом", – підкреслила вона.

За словами міністра, постійно працює оперативний штаб для узгодження необхідних медичних та міжвідомчих дій. Також МОЗ підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, і лабораторій.

Зоряна Скалецька president.gov.ua

"Сьогодні для всіх очевидні процедури в разі виявлення, необхідності лікування та діагностування. Є готовність в лабораторіях і по тест-системах для виявлення та виключення підозрілих випадків щодо того, стосуються вони чи ні китайського коронавірусу. Взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять на глобальному, міждержавному рівні, щоденна", – розповіла Скалецька.

В Офісі президента обговорили коронавірус president.gov.ua

Президент наголосив на необхідності поліпшити інформування громадян та сформувати чіткі рекомендації. Також він запропонував укомплектувати в аеропорту "Бориспіль" медичний штаб або тимчасову службу.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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