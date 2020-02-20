Загроза коронавірусу: лікарка розвіяла страхи українців

Українцям не слід побоюватися поширення коронавірусу в зв'язку з приїздом групи евакуйованих людей з китайського міста Ухань.

Про це розповіла в ефірі ObozTV лікарка-вірусологиня, доктор медичних наук Алла Мироненко. За її словами, в Україні вжиті всі необхідні заходи безпеки.

"Все організовано так, щоб ті, хто приїхали, витримали найдовший інкубаційний період – 14 днів під наглядом. Якщо ніхто з них не захворіє, то вони не інфіковані. До цього довго готувалися, відкладали літак на тиждень, потім ще... Ті люди були, між іншим, ще й оглянуті. Трьох не пустили в літак... Люди витримають два тижні в ізольованому місці, і все. Просто це безпека", – розповіла лікарка.

На запитання, чи можуть сліди вірусу бути в літаку і автомобілях, в яких транспортували українців, Мироненко відповіла: "Це все буде оброблено, підготовлено, дезінфіковано, фільтри замінені в літаках. Вірус не живе на поверхнях, у нього для цього немає ніяких засобів. Він короткий час може там перебувати, а так він потребує людини. Якщо у людини немає зараження, або вона перехворіла, то все – вірус гине".

Протести на Полтавщині через приїзд евакуйованих з Китаю людей лікарка назвала наслідком їх необізнаності.

"Ми вже переживали 2002-2003 роки... Це був інший коронавірус, який викликав важку атипову пневмонію. Між іншим, він загинув, його немає. Серед людей він не циркулює, у нас його взагалі в країні не було", – нагадала вона .

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Як повідомляв OBOZREVATEL 20 лютого літак доставив евакуйованих людей з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань до України.

Під охороною поліції людей доставили в Нові Санжари Полтавської області, де вони повинні пройти карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Місцеві жителі влаштували зіткнення з Нацгвардією і заблокували будівлю, щоб туди ніхто не потрапив.

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