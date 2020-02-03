Загроза коронавірусу в Україні: в МОЗ відзвітували про вжиті заходи

У зв'язку з загрозою коронавірусу 2019 nCoV, українцям, які прибувають з Китаю, будуть міряти температуру і розповідати про необхідність звернення до лікаря у разі нездужання.

Про це розповів в ефірі ObozTV генеральний директор Директорату громадського здоров'я МОЗ України Андрій Скіпальський. За його словами, ізоляція приїжджих у карантин для обстеження не планується.

"Всім людям, які заїжджають прямими рейсами з Китаю, через сім днів після прибуття телефонує лікар і робить опитування щодо їх самопочуття", – повідомив Скіпальський.

На зауваження, що сім днів потенційні переносники вірусу будуть контактувати з іншими людьми, представник МОЗ відповів: "Це так, але у них є інструкція, яку вони отримують на борту літака щодо першочергового звернення до лікаря у разі нездужання в зв'язку з цією ситуацією. Ми слідуємо рекомендаціям ВООЗ, проводимо скринінг прямих рейсів, тільки температурний. І далі вже людина теж несе відповідальність за те, щоб звернутися вчасно до лікаря".

"Вживаються заходи – це температурний скринінг, інформування громадян та збір даних, щоб потім зателефонувати і опитати щодо їх самопочуття. Якщо у людей погане самопочуття прямо в пункті контролю, у них є можливість звернутися і бути обстеженими лікарем санітарно-карантинного підрозділу МОЗ України", – пояснив Скіпальський.

Він уточнив, що "коли люди проходять кордон, ізоляції на сьогоднішній день жодної немає".

"Якщо за результатами засідання уряду з'явиться інше рішення, ми про нього дізнаємося і будемо обговорювати вже його. Сьогодні щодо тих, хто прибувають прямими рейсами з Китаю, іншого рішення немає", – додав представник МОЗ.

censor.net.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість жертв смертельної коронавірусу 2019-nCoV станом на ранок 3 лютого досягла 362 осіб. У Китаї загинула 361 особа, ще одна – на Філіппінах.

Кабмін затвердив план запобігання проникнення і розповсюдження на території України коронавірусу з Китаю.

МОЗ нагадало українцям про основні заходи профілактики, яких необхідно дотримуватися при відвідуванні країн, де були зареєстровані випадки nCoV:

Уникати тісного контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції;

Частіше мити руки з милом, особливо після прямого контакту з хворими людьми або їх оточенням;

Уникати тісного контакту з тваринами на фермах або в дикій природі;

Люди з симптомами гострої респіраторної інфекції мають дотримуватися правил поведінки при кашлі (не підходити надто близько до співрозмовників, використовувати одноразові серветки при кашлі та чханні, мити частіше руки, максимально скоротити контакти з іншими людьми).

У Раді нацбезпеки і оборони заявили, що в Україні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавірусу.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 11:00 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!