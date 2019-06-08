Загоюють рани без шрамів: у саламандр знайшли чудодійну силу

Вчені з Гарвардської медичної школи встановили, що слиз, який виділяють китайські велетенські саламандри, "склеює" рани краще, ніж існуючі хірургічні клеї.

Секрет, який виділяють амфібії, покращує еластичність шкіри і зменшує шрами після затягування. Про це повідомляє науковий журнал New Scientist.

Сучасні засоби для загоєння ран недостатньо міцно скріплюють пошкоджені тканини. Крім того, їх застосування може викликати алергію.

Китайська велетенська саламандра

На отриманий біоклей вчені покладають великі надії, оскільки він краще загоює рани, не залишаючи рубців.

Китайські велетенські саламандри - найбільші і довгоживучі амфібії в світі. При отриманні травми вони виділяють зі шкіри слиз, багатий білком, для відновлення тканин.

Раніше MedOboz повідомляв про новий винахід вчених для людського серця, який здатний допомогти хворим швидко відновитися після серцевого нападу.

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