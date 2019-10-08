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Загинуло 200 млн: вчені довели, що чума з Росії ледь не знищила Європу

3.3т Читати матеріал російською

Масова епідемія бубонної чуми в XIV столітті, яка вбила 200 мільйонів людей, поширилася в Європу, де знищила 60% населення, із Росії.

До такого висновку прийшли вчені з Німеччини після аналізу зубів жертв "чорної смерті", передає Daily Mail.

Їх результати показують, що хвороба мала єдину точку походження в Європу через східно-російське місто Лаішево.

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Палеогенетик Марія Спайр з Інституту науки про людську історію ім. Макса Планка в Єні (Німеччина) та її колеги взяли зразки ДНК із зубів 34 ймовірних жертв чуми на багатовікових кладовищах по всьому континенту.

"Аналізуючи давню ДНК минулих пандемій і пов'язуючи її разом з археологічними, а також історичними свідченнями, ми можемо дійсно почати вибудовувати історію цих пандемій дуже докладно", – зазначила вона.

Ілюстрація. Чумний доктор

Ілюстрація. Чумний доктор

whoswhos.org

"Протягом життя людини у зубів є багато кровоносних судин, які проходять через них, і вони як би інкапсулюють будь-які бактерії або віруси, які могли вплинути на кров цієї людини протягом життя", – пояснила Спайр.

Відомо, що пандемія була викликана бактерією під назвою Yersinia pestis, яка може викликати кілька форм чуми і може передаватися людині блохами.

Чорні щури, яких було багато на торговельних шляхах, виступали в якості переносників чуми, коли заражалися блохами. Конкретний штам Yersinia pestis, що викликав пандемію, наразі зник.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно вчені назвали топ країн, найбільш придатних для виживання в разі загрози нової масштабної пандемії. При цьому експерти наголосили, що якщо поки невідомий науці патоген вразить людство, то шанси на виживання окремої особи виявляться дуже низькими.

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Santi Amonito
Santi Amonito
А чевой-то ка/цапы так окрысились на правду?, - "мылись они в банях....", - в каких банях?, - раз в жизни, если повезет. Да они до начала 20-го века свои зачумленные хибары топили по-черному, а михалковых (предки гимнюков совка) запускали, чтобы те своим пердежом клопов отгоняли из палатей царедворцев зачуханных. Не зря этим косматым засранцам Питер-раз бороды рубил налево и направо - хотел к гигиене приучить, но бесполезно оказалось. Так до сих пор всякая зараза из педерасеи и идет.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Откуда там что в средневековье пошло, бес его знает, все были на одном уровне, о гигиене мало что знали, хотя русские мылись в бане, когда Западная Европа в париках и кринолинах придумывала палочки, чтобы вшивые головы под этими самыми париками чесать. А вот из какой страны в 21 веке пошла по Европе эпидемия кори знают все. Не все знают только, последняя ли это эпидемия и какие ещё сюрпризы ждут Европу из этой "высокоразвитой" страны, так стремящейся в ЕС и НАТО.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Всегда в ка цап стане было только дерьмо и дрянь. Со времен средневековья ситуация не изменилась. Ка цап ская чума и сегодня опасна для людей
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