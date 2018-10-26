Забув голку в горлі дитини: в Україні спалахнув гучний скандал навколо лікаря

На Закарпатті спалахнув гучний скандал навколо лікаря Ужгородської районної лікарні: стоматолог залишив у горлі дитини голку, а коли хлопчик звернувся до нього зі скаргами, відмовився його прийняти.

13-річний школяр із Чопа жив із голкою в горлі два дні, поки її не витягли в іншому медичному закладі. Подробиці інциденту на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка Лора Приходько.

За її словами, кричущий випадок стався 23 жовтня. Хлопчик звернувся до лікаря із зубним болем. Стоматолог видалив із зуба нерв, поклав ліки і сказав прийти через тиждень. Однак по дорозі додому дитина відчула, що "в горлі дуже коле".

"Мама не розуміла, що відбувається. Вона викликала з роботи чоловіка, щоб він посидів з іншим малюком, а сама з синочком поїхала в Ужгород у дитячу лікарню. У приймальному відділенні її послали до стоматологічної клініки біля Головпоштамту. Стоматолог подивилася горло, нічого не побачила, сказала, що треба зробити знімок. Повернулися в дитячу лікарню до приймального відділення. Там викликали ЛОРа, він оглянув горло, сказав попшикати пшикалкою і давати знеболювальне. Жодних знімків", — написала журналістка.

Після цього жінка з дитиною повернулися до Чопа, але біль у горлі не проходив. Вранці 24 жовтня вони знову звернулися до горе-лікаря, але він оглянути пацієнта не захотів, "адже для цього є міська лікарня, і вони за це отримують гроші".

Матір і дитину відправляли з лікарні в лікарню, і тільки в одній із поліклінік Ужгорода вдалося зробити рентген-знімок, після чого голку таки витягли.

У горлі дитини виявили голку Facebook Лори Приходько

У горлі дитини виявили голку Facebook Лори Приходько

У горлі дитини виявили голку Facebook Лори Приходько

"Рентгенолог побачив у горлі голку! Він єдиний з усіх лікарів нарешті виписав перший змістовний медичний документ, віддав мамі і негайно відправив в обласну лікарню", — зазначила Приходько.

З посиланням на медиків вона додала, що якби голка потрапила в легені або трахею, інцидент міг закінчитися летальним результатом.

Кричуща подія викликала бурхливу реакцію в мережі. Обурені українці закликали надати події, максимального розголосу та притягнути до відповідальності лікаря за недбалість

"Це жах, а якби дитина померла?! Хто би ніс відповідальність за таку недбалість? Це, бл*ть, не лікар, а свиня","Не дай Боже до такого лікаря потрапити!", "Ви помітили, скільки вони футболили маму з дитиною? Це не лікарі, а садисти в білих халатах!","Таких лікарів треба відразу позбавляти диплому, навіть за відмову огляду, і тоді там дурнів не буде", — не стримують емоцій користувачі Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому у Києві через недбалість медиків помер чоловік. Схожа ситуація трапилася у Херсоні. У вересні в обласній лікарні від інсульту померла жінка. В її смерті звинувачують лікаря, яка відмовилася прийти на допомогу.