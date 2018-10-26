МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
CityВідео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новини медицини

Забув голку в горлі дитини: в Україні спалахнув гучний скандал навколо лікаря

78.6тЧитати матеріал російською

На Закарпатті спалахнув гучний скандал навколо лікаря Ужгородської районної лікарні: стоматолог залишив у горлі дитини голку, а коли хлопчик звернувся до нього зі скаргами, відмовився його прийняти.

13-річний школяр із Чопа жив із голкою в горлі два дні, поки її не витягли в іншому медичному закладі. Подробиці інциденту на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка Лора Приходько.

За її словами, кричущий випадок стався 23 жовтня. Хлопчик звернувся до лікаря із зубним болем. Стоматолог видалив із зуба нерв, поклав ліки і сказав прийти через тиждень. Однак по дорозі додому дитина відчула, що "в горлі дуже коле".

"Мама не розуміла, що відбувається. Вона викликала з роботи чоловіка, щоб він посидів з іншим малюком, а сама з синочком поїхала в Ужгород у дитячу лікарню. У приймальному відділенні її послали до стоматологічної клініки біля Головпоштамту. Стоматолог подивилася горло, нічого не побачила, сказала, що треба зробити знімок. Повернулися в дитячу лікарню до приймального відділення. Там викликали ЛОРа, він оглянув горло, сказав попшикати пшикалкою і давати знеболювальне. Жодних знімків", — написала журналістка.

Після цього жінка з дитиною повернулися до Чопа, але біль у горлі не проходив. Вранці 24 жовтня вони знову звернулися до горе-лікаря, але він оглянути пацієнта не захотів, "адже для цього є міська лікарня, і вони за це отримують гроші".

Матір і дитину відправляли з лікарні в лікарню, і тільки в одній із поліклінік Ужгорода вдалося зробити рентген-знімок, після чого голку таки витягли.

Забув голку в горлі дитини: в Україні спалахнув гучний скандал навколо лікаря

У горлі дитини виявили голку

Facebook Лори Приходько

Забув голку в горлі дитини: в Україні спалахнув гучний скандал навколо лікаря

У горлі дитини виявили голку

Facebook Лори Приходько

Забув голку в горлі дитини: в Україні спалахнув гучний скандал навколо лікаря

У горлі дитини виявили голку

Facebook Лори Приходько

"Рентгенолог побачив у горлі голку! Він єдиний з усіх лікарів нарешті виписав перший змістовний медичний документ, віддав мамі і негайно відправив в обласну лікарню", — зазначила Приходько.

З посиланням на медиків вона додала, що якби голка потрапила в легені або трахею, інцидент міг закінчитися летальним результатом.

Кричуща подія викликала бурхливу реакцію в мережі. Обурені українці закликали надати події, максимального розголосу та притягнути до відповідальності лікаря за недбалість

"Це жах, а якби дитина померла?! Хто би ніс відповідальність за таку недбалість? Це, бл*ть, не лікар, а свиня","Не дай Боже до такого лікаря потрапити!", "Ви помітили, скільки вони футболили маму з дитиною? Це не лікарі, а садисти в білих халатах!","Таких лікарів треба відразу позбавляти диплому, навіть за відмову огляду, і тоді там дурнів не буде", — не стримують емоцій користувачі Facebook.

Забув голку в горлі дитини: в Україні спалахнув гучний скандал навколо лікаря
Забув голку в горлі дитини: в Україні спалахнув гучний скандал навколо лікаря
Забув голку в горлі дитини: в Україні спалахнув гучний скандал навколо лікаря
Забув голку в горлі дитини: в Україні спалахнув гучний скандал навколо лікаря

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому у Києві через недбалість медиків помер чоловік. Схожа ситуація трапилася у Херсоні. У вересні в обласній лікарні від інсульту померла жінка. В її смерті звинувачують лікаря, яка відмовилася прийти на допомогу.

Місце
УкраїнаУжгород
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
99
2
Смішно
1
Цікаво
94
Сумно
23
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sergeev Slava
Sergeev Slava
Пока государство не станет уважать врачей и учителей, они не будут уважать людей. Отсюда такое отношение к нам. Все старо: рыба тухнет с головы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Карнюшин Александр
Карнюшин Александр
Ну а в поліції що сказали?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Писаренко Сергей
Писаренко Сергей
Забрать диплом. Пусть тварь работает дворником!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини