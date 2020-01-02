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Забудьте про салати з майонезом! Супрун дала поради щодо святкового детоксу

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Колишня глава МОЗ України Уляна Супрун дала корисні поради, як провести "детокс" і очистити організм після новорічних свят.

У Facebook вона написала, що в тілі людини є низка ферментів, а також печінка, нирки, легені й кишечник, що знешкоджують і виводять різні сполуки.

"Не робіть собі новорічну "інтоксикацію": вчасно припиняйте їсти, вибирайте овочі та фрукти, пийте воду, не паліть, не допускайте зневоднення, тяжкості в шлунку. Залиште в 1980-х салати, викладені перемазаним майонезом, мийте руки, не їжте вночі й будьте стриманими з алкоголем", – попередила вона.

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Водночас Супрун пояснила, що пити свіжовичавлений сік буряка, імбиру, яблук і моркви, звісно, корисно, але це не врятує організм від отруєння.

Також ексміністерка далі наступні корисні поради:

  • Алкоголь – це завжди токсичні речовини. Краще випити один келих або взагалі відмовитися від спиртного.

  • Активоване вугілля не запобігає отруєнню алкоголем, ціанідом або важкими металами. І також не сприяє травленню.

  • Куріння, дим, пил і аерозолі забруднюють наші легені. Забруднення легень шкодить нам на системному рівні.

  • У разі отруєння не варто промивати кишечник від "токсинів". Однак слід усувати причину потрапляння залишків бактерій у кров, тобто лікувати кишечник: відновити баланс мікрофлори раціоном, багатим харчовими волокнами, і звернутися до лікаря-гастроентеролога.

  • Наявність вісцерального жиру може призвести до хронічних хвороб. Щоб цього уникнути, потрібно постійно правильно харчуватися і робити фізичні вправи. Бажано вживати харчі рослинного походження, а ось їсти червоне м'ясо щодня, тим паче багато, не варто.

Святковий стіл

Святковий стіл

  • В разі харчового отруєння потрібно негайно звернутися до лікаря. Пити вугілля або ферменти, тим паче горілку "для дезінфекції", не треба. Симптоми отруєння: нудота, блювання, діарея, біль у животі, розфокусування зору й запаморочення.

  • Щоб уникнути нетравлення (диспепсії) потрібно не переїдати, їсти овочі без майонезу, запивати їжу водою, їсти повільно й усвідомлено. Можна вжити ензиматичний препарат, але він почне діяти вже в дванадцятипалій кишці. Якщо є блювотні позиви, то їх можна не стримувати, але потім випити багато води.

  • Щоб уникнути закрепу, потрібно пити воду, не вживати алкоголь, надати перевагу фруктам і овочам та рухатися. Також можна випити проносне або зробити клізму.

  • Хронічний стрес призводить до порушень сну, серцево-судинних недуг, захворювань шлунково-кишкового тракту і передчасного старіння шкіри. Щоб з цим впоратися, потрібно проаналізувати своє життя самим або з психотерапевтом, знайти причини хронічного стресу і скласти план управління ними.

  • Хронічна хвороба нирок є причиною накопичення в крові так званих уремічних токсинів, які в нормі мали покинути організм разом із сечею. "Чистка нирок" літрами води з лимоном, пшоном або соками тут не допоможе. Пісок і каміння з нирок теж не виведе.

  • Для боротьби з "соціальним похміллям" (втома і повне виснаження після інтенсивного спілкування) підійде тимчасове усамітнення і перебування на природі.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
харчування їжа диета медицина
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