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Електронні сигарети вбивають? Америка прийняла радикальні заходи

2.2тЧитати матеріал російською

Сан-Франциско – перше американське місто, яке прийняло рішення заборонити продаж електронних сигарет.

У вівторок 25 червня міська рада спостерігачів одностайно підтримала відповідну постанову. Про це повідомляє телеканал CNN.

У документі говориться, що ніхто не може продавати або поширювати електронні сигарети у Сан-Франциско. Це буде можливо, якщо продукт отримає схвалення від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

У місті заборонено продаж електронних сигарет в звичайних магазинах, а також через інтернет на адресу в Сан-Франциско. Постанова також поширюється на ароматизовані тютюнові вироби як додаток до електронних пристроїв для куріння.

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Електронні сигарети

Електронні сигарети

pixabay.com

За словами міського прокурора Денніса Еррера, це вирішальний крок, який допоможе захистити дітей від нікотинової залежності.

Раніше MedOboz писав, що підліток з Невади отримав серйозні травми в результаті вибуху електронної сигарети. Він був доставлений в лікарню з переломом щелепи і зламаними зубами.

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Тема
здоров'я
Місце
СШАСан Франциско
Тег
куріння
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