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Медревізор
Медревізор
Інспектор по лікувальним установам Всі статті автора

Забирая жизни: черная трансплантология в Украине

4.7т Читати матеріал російською

Правоохранители "накрыли" частную медклинику на торговле человеческими органами и разумеется, все это осуществлялось незаконно, через черный рынок. Произошло это 17 октября 2019 года на Воскресенке в Киеве.

Обыски в "Медицинском центре Институт семейной медицины плюс" по адресу улица Курнатовского, 20, начались около 16:30. Об этом сообщает Информатор.

Забирая жизни: черная трансплантология в Украине

kiev.informator.ua

Сообщается также о предварительной слежке, которая вызвана подозрительными действиями медучреждения. В здании были обнаружены емкости с жидким азотом, на них были надписи "почки" и "сердце".

Забирая жизни: черная трансплантология в Украине

kiev.informator.ua

Возникает вопрос "А откуда они брали органы?" По предварительной версии, материалом для продажи служили органы похищенных ранее людей.

Известно, что цены на человеческие органы очень высокие. В помещении клиники найден сейф, который, как утверждают сотрудники, был сделан на заказ. В нем, вероятно, хранятся ценные документы и деньги, раз даже спасатели ГСЧС не смогли его открыть с помощью гидравлических ножниц.

Находившиеся во время обыска в клинике владелец и его адвокат полностью отрицали, что медучреждение занималось незаконной торговлей органами. Детали происшествия установит следствие.

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Забирая жизни: черная трансплантология в Украине

kiev.informator.ua

Забирая жизни: черная трансплантология в Украине

kiev.informator.ua

Забирая жизни: черная трансплантология в Украине

kiev.informator.ua

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Автор
Медревізор Медревізор
Тема
здоров'я
Місце
Україна Київ
Тег
трансплантація органів
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Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Теперь украинские почки и селезенки, конкурируют с пакистанскими и индийскими. )) Страна победившего бы-дла!
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Наверное, это Пальчевский и Радуцкий убирают конкурентов!!!!!
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