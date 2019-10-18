Правоохранители "накрыли" частную медклинику на торговле человеческими органами и разумеется, все это осуществлялось незаконно, через черный рынок. Произошло это 17 октября 2019 года на Воскресенке в Киеве.

Обыски в "Медицинском центре Институт семейной медицины плюс" по адресу улица Курнатовского, 20, начались около 16:30. Об этом сообщает Информатор.

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Сообщается также о предварительной слежке, которая вызвана подозрительными действиями медучреждения. В здании были обнаружены емкости с жидким азотом, на них были надписи "почки" и "сердце".

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Возникает вопрос "А откуда они брали органы?" По предварительной версии, материалом для продажи служили органы похищенных ранее людей.

Известно, что цены на человеческие органы очень высокие. В помещении клиники найден сейф, который, как утверждают сотрудники, был сделан на заказ. В нем, вероятно, хранятся ценные документы и деньги, раз даже спасатели ГСЧС не смогли его открыть с помощью гидравлических ножниц.

Находившиеся во время обыска в клинике владелец и его адвокат полностью отрицали, что медучреждение занималось незаконной торговлей органами. Детали происшествия установит следствие.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

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