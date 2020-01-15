За евтаназію бельгійським лікарям загрожує довічне

Позбавити себе життя за допомогою евтаназії – рішення дуже складне і на нього у людини повинні бути дійсно вагомі причини. Але готовність "піти" стикається з нерозумінням рідних, так як втрату улюбленої і близької людини особливо важко прийняти, якщо вона добровільна.

У Бельгії три лікарі постали перед судом через звинувачення в недотриманні умов евтаназії 38-річної бельгійки Тіни Ніс, яка заявила про своє право померти в 2010 році через важку хворобу.

Троє медиків можуть бути засуджені до довічного ув'язнення, якщо будуть визнані винними, повідомляє RFI.

Основою для порушення справи стали скарги двох сестер Ніс. Вони вважають, що це було поспішним рішенням і звинуватили підозрюваних в "отруєнні" Тіни.

Ілюстрація

З тих пір як в 2002 році в Бельгії була скасована кримінальна відповідальність за евтаназію, лікарі вже стикалися з судовим розглядом, але до сих пір розслідування завжди призводило тільки до звільнень.

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