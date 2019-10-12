З лікарень України зникнуть паперові медкарти: що тепер буде

У квітні 2020 року в Україні будуть введені електронні карти пацієнтів, які дозволять позбутися від звичних паперових карт.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" повідомила координаторка напрямку eHealth від Офісу Президента України Яника Мірило. За її словами, тестові версії електронних карт вже запущені в пілотному режимі.

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"Електронна карта пацієнта повинна запуститися вже в квітні 2020 року на вторинній ланці. Перші медкарти вже запускаються в пілотному режимі і далі масштабуються. Записи будуть робитися за поточними діагнозами. Прийшов пацієнт – ввели дані", – повідомила чиновниця.

За її словами, інформація пацієнта буде відображатися різним категоріям медиків в залежності від рівня доступу. Крім того, "пацієнт має право заборонити бачити інформацію кому-небудь, крім нього або лікаря", зазначила Мірило.

"Якщо людина записалася до лікаря, то, мабуть, цей лікар повинен мати право доступу. Або, наприклад, людина потрапляє в швидку допомогу і не має можливості відкрити доступ до своєї картки: тоді, мабуть, лікар екстреної допомоги повинен теж бачити картку. Це складний механізм, хто матиме право, але пацієнт сам має вирішувати, кому відкривати доступ до медкартки. Крім випадків, коли це стосується життя самої людини", – підкреслила вона.

Чиновниця також розповіла, що крім електронної карти будуть введені електронний лікарняний, напрямки та електронні рецепти на всі категорії. Також буде запущена взаємодія реєстрів для запобігання дублюванню інформації.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що наслідком медичної реформи може стати введення страхової медицини.

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