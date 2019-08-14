Язик не поміщається в роті: у маленької українки виявили страшну хворобу

У Житомирській області в селі Малин у маленької Василини Федоровської лікарі виявили страшне захворювання – лімфангіома.

Хоча ця пухлина є доброякісною, але через те, що вона розвивається на язиці, доставляє багато незручностей для дворічної дівчинки.

"Багряний, у бульбашках, він не поміщається в роті і перетворює життя Василини на муку. Дихати дитина може тільки носом, їсти – тільки подрібнену їжу. Кожні кілька місяців дівчинка змушена лежати в лікарні, терпіти уколи і крапельниці, які до недавнього часу тільки погіршували її стан", – розповіли в благодійному фонді "Твоя опора".

Щоб врятувати життя дитині її направили в київський "Охматдит". Столичні лікарі ухвалили рішення спершу зміцнити організм дівчинки, а вже після проводити операцію.

Василиса Федоровська 45parallel.net

"Оперувати-то можна буде тільки після того, як кісти зникнуть, інакше – з'являться в іншому місці. А коли з недоліком буде покінчено, мікрохурург виправить розміри язичка, щоб той помістився в рот", – відмічено в інформації.

Наразі сім'я дівчинки шукає гроші на дорогу операцію.

Василиса Федоровська 45parallel.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові у новонародженої дівчинки Каміли лікарі вирізали величезну пухлину, яка займала майже половину її тіла.

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