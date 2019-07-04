Якщо Чорнобиль повториться: лікар розповів, що робити в разі витоку радіації

На випадок витоку радіації і повторення катастрофи, подібної до Чорнобильської, необхідно в кожній аптечці мати запас таблеток фармацевтичного йоду.

Таку пораду дав в ефірі ObozTV заступник директора Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка АМН України, доктор медичних наук Андрій Кваченюк.

Насамперед, за словами медика, йодні таблетки необхідно закупити для аптечок великих дитячих колективів – шкіл, дитячих садків, гуртків тощо. Не зайвими вони також будуть на підприємствах, в університетах чи офісах.

Такі препарати забезпечують добову потребу організму в йоді. Як пояснив Кваченюк, їх необхідно прийняти після появи першої же інформації про витік радіації. Щитовидна залоза накопичить звичайний лікувальний йод, і тоді для його радіоактивного ізотопу вже не залишиться місця.

"І радіоактивний йод просто буде транзитом виходити", – уточнив він.

Лікар наголосив, що це основний спосіб профілактики негативних наслідків для здоров'я.

"На жаль, ми не під ковпаком живемо. У нас нестабільний техногенний світ. Якщо, не дай Бог, йде якесь перша звістка про витік радіації – а у нас в Україні багато атомних станцій – треба мати в аптечці (таблетований. – Ред.) йод", – порекомендував фахівець.

У разі витоку радіації необхідно захистити щитовидку від радіоактивного йоду-131 Кадр з серіалу "Чорнобиль"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала норму добової потреби в йоді: 150-300 мкг для жінок і до 300 мкг для чоловіків. Діти до 6 років мають вживати 90 мкг йоду, а в 6-12 років – 120 мкг. Нестача йоду в організмі може призвести до низки негативних наслідків, аж до раку щитовидної залози.

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