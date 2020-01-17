Які медичні послуги будуть безкоштовними у 2020 році: МОЗ опублікувало список

З 1 квітня цього року Програма медичних гарантій запрацює в повному обсязі. Тобто з'явиться додатковий перелік медпослуг, які пацієнт зможе отримати безкоштовно навіть у приватних клініках.

Серед них лікування інсульту та інфаркту, а також діагностика під час цих станів, ведення пологів та інші. І отримати їх пацієнт зможе в будь-якій клініці, що має відповідні можливості, якщо вона уклала договір із Національною службою здоров'я.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, в цьому переліку виділено п'ять пріоритетних послуг, які НСЗУ буде оплачувати за підвищеним тарифом (конкретні суми не вказуються).

Щоб безкоштовно пройти обстеження, потрібно направлення від лікаря Евромед

"Програма медичних гарантій включає первинну, амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, екстрену, паліативну медичну допомогу, реабілітацію та програму відшкодування лікарських засобів – "Доступні ліки", – зазначили в МОЗ.

Як говориться в повідомленні, пріоритетними виділені стани і захворювання, смертність від яких найбільше впливає на тривалість і якість життя людей в нашій країні. Тобто надання медичної допомоги при цих станах вимагає підвищення якості надання допомоги та зниження рівня захворюваності та смертності від цих видів захворювань.

Так, до пріоритетних напрямів віднесли: лікування гострого інфаркту міокарда і гострого мозкового інсульту, допомога в пологах, неонатальна допомога, а також ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань.

"Лікарня або поліклініка, яка хоче надавати пріоритетні послуги, і укласти договір з Національною службою здоров'я України, повинні відповідати переліку вимог для таких послуг. Зокрема, це наявність необхідного обладнання, ліків та лікарів, які зможуть надати пацієнту якісну і кваліфіковану допомогу", – уточнили в відомстві.

Як відомо, в медичну допомогу при інсульті і інфаркті входить:

діагностика (комп'ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження);

проведення тромболітичної терапії (інсульт), стентування (інфаркт)

цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації;

реабілітаційну допомогу в гострому періоді.

Медична допомога при пологах буде включати в себе:

фізіологічні пологи;

ургентний і плановий кесарів розтин;

моніторинг стану породіллі і дитини;

знеболення під час пологів;

лабораторні та інструментальні обстеження;

інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі;

реанімація і стабілізація стану новонароджених;

вакцинація згідно з Національним календарем щеплень;

метаболічний скринінг у новонароджених;

консультація з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

Також НЗСУ зробить безкоштовної медичної допомоги недоношеним і/або хворим новонародженим в неонатальному періоді. У перелік медичної допомоги входить:

інтенсивна терапія;

респіраторна (дихальна) підтримка;

цілодобове парентеральне харчування;

цілодобове бактеріологічне, рентгенологічне, ультразвукове обстеження;

аудіологічний і офтальмологічний скринінг недоношених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів і вагою при народженні менше 1500 г;

вакцинація;

метаболічний скринінг у новонароджених.

Що стосується ранньої діагностики раку, то тут гарантований пакет безкоштовних обстежень включає:

мамографію;

гістероскопію;

езофагогастродуоденоскопію;

колоноскопію;

цистоскопию;

бронхоскопію.

У МОЗ пояснили, що для того, щоб безкоштовно пройти потрібні обстеження і отримати допомогу, потрібно мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікаря.

Як відомо, на сьогоднішній день багато приватних клініки вже затвердили договір з Нацслужбою здоров'я і їх сімейні лікар, педіатри та терапевти підписують декларації з пацієнтами. Тобто, пацієнти мають можливість отримувати первинну медичну допомогу безкоштовно в дорогих клініках.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, на які важливі нюанси варто звернути увагу, підписуючи декларацію з лікарем в приватних медустановах.

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