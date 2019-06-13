Як врятуватися від спеки: українцям дали прості поради

В умовах екстремальної спеки необхідно скоротити час перебування на сонці і обмежити вживання кофеїну та алкоголю.
Про те, які заходи варто приймати, щоб уникнути впливу високих температур, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
В Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) українцям дали кілька важливих порад:
менше перебувати на сонці, особливо в період з 11 по 16 годину;
шукати прохолоду і тінь, щоб тіло могло охолонути;
по можливості залишатися в приміщенні, бажано з кондиціонером;
шкіру потрібно захищати від ультрафіолетового випромінювання – наносити сонцезахисний крем за 30 хвилин перед виходом з дому;
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pixabay.com
одяг має бути вільним і легким, світлих кольорів;
надягати капелюх і окуляри;
підтримувати водний баланс, випиваючи воду невеликими порціями;
не вживати напої з кофеїном, цукром або алкоголем;
для того, щоб охолодити тіло, краще приймати прохолодний душ;
уникати жирної і гарячої їжі – це може створити додаткове теплове навантаження на організм;
знизити фізичні навантаження під час спеки.
Ілюстрація
pixabay.com
Також в ЦГЗ нагадали, що не можна залишати дітей або домашніх тварин в автомобілі на парковці, в таких умовах можна отримати тепловий удар.
Раніше MedOboz повідомляв про прості правила, які допоможуть привести в норму серцебиття і знизити кров'яний тиск під час літньої спеки.
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