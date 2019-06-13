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/Новини медицини

Як врятуватися від спеки: українцям дали прості поради

4.3тЧитати матеріал російською

В умовах екстремальної спеки необхідно скоротити час перебування на сонці і обмежити вживання кофеїну та алкоголю.

Про те, які заходи варто приймати, щоб уникнути впливу високих температур, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Новини
Як пережити пекельну спеку в Україні: лайфхаки від лікаря

В Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) українцям дали кілька важливих порад:

  • менше перебувати на сонці, особливо в період з 11 по 16 годину;

  • шукати прохолоду і тінь, щоб тіло могло охолонути;

  • по можливості залишатися в приміщенні, бажано з кондиціонером;

  • шкіру потрібно захищати від ультрафіолетового випромінювання – наносити сонцезахисний крем за 30 хвилин перед виходом з дому;

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

  • одяг має бути вільним і легким, світлих кольорів;

  • надягати капелюх і окуляри;

  • підтримувати водний баланс, випиваючи воду невеликими порціями;

  • не вживати напої з кофеїном, цукром або алкоголем;

  • для того, щоб охолодити тіло, краще приймати прохолодний душ;

  • уникати жирної і гарячої їжі – це може створити додаткове теплове навантаження на організм;

  • знизити фізичні навантаження під час спеки.

Ілюстрація

Ілюстрація

pixabay.com

Також в ЦГЗ нагадали, що не можна залишати дітей або домашніх тварин в автомобілі на парковці, в таких умовах можна отримати тепловий удар.

Раніше MedOboz повідомляв про прості правила, які допоможуть привести в норму серцебиття і знизити кров'яний тиск під час літньої спеки.

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Місце
Україна
Теги
спекапогодаздоров'яЦентр громадського здоров'яМОЗ
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Нестерова Мария
Нестерова Мария
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