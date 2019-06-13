Як врятуватися від спеки: українцям дали прості поради

В умовах екстремальної спеки необхідно скоротити час перебування на сонці і обмежити вживання кофеїну та алкоголю.

Про те, які заходи варто приймати, щоб уникнути впливу високих температур, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

В Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) українцям дали кілька важливих порад:

менше перебувати на сонці, особливо в період з 11 по 16 годину;

шукати прохолоду і тінь, щоб тіло могло охолонути;

по можливості залишатися в приміщенні, бажано з кондиціонером;

шкіру потрібно захищати від ультрафіолетового випромінювання – наносити сонцезахисний крем за 30 хвилин перед виходом з дому;

Ілюстрація pixabay.com

одяг має бути вільним і легким, світлих кольорів;

надягати капелюх і окуляри;

підтримувати водний баланс, випиваючи воду невеликими порціями;

не вживати напої з кофеїном, цукром або алкоголем;

для того, щоб охолодити тіло, краще приймати прохолодний душ;

уникати жирної і гарячої їжі – це може створити додаткове теплове навантаження на організм;

знизити фізичні навантаження під час спеки.

Ілюстрація pixabay.com

Також в ЦГЗ нагадали, що не можна залишати дітей або домашніх тварин в автомобілі на парковці, в таких умовах можна отримати тепловий удар.

Раніше MedOboz повідомляв про прості правила, які допоможуть привести в норму серцебиття і знизити кров'яний тиск під час літньої спеки.

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