Як вибрати сімейного лікаря: докладна інструкція

Медична реформа в Україні набирає обертів. І однією з її складовых є зміна відносин "сімейний лікар-пацієнт". Так, пацієнт має право самостійно обирати свого лікаря, а доходи лікарів безпосередньо залежатимуть від того, скільки пацієнтів знаходяться під його наглядом і скільки відповідних договорів складено.

МОЗ вирішило дати чіткі інструкції щодо того, як же пацієнтові вибрати собі хорошого лікаря, повідомляє прес-служба відомства. Адже з 1 квітня стартує національна кампанія по вибору сімейного лікаря (педіатра).

Пацієнту необхідно зробити кілька нескладних кроків.

Визначтеся з лікарем

Якщо ви вже знаєте хорошого лікаря - прекрасно, зупиніть вибір на ньому. Ні? Тоді скористайтеся принципом "сарафанного" радіо - розпитайте друзів, родичів, колег. Напевно з декількох докторів, про які вам розкажуть, ви зможете вибрати свого.

Або ж зверніться до місцевого відділу охорони здоров'я, де вам розкажуть про лікарів, які працюють у вашому населеному пункті або районі, або в будь-який медичний заклад і познайомтеся з лікарями особисто.

Важливо! Лікар може відмовити вам у підписанні з ним договору, оскільки він може обслуговувати тільки 1800 пацієнтів (педіатр - 900). Винятком є ​​тільки сімейні лікарі, які працюють в селах в населенням близько 2 тисяч осіб.

Тому на такий випадок цікавтеся не одним, а кількома докторами.

Підпишіть договір

Після того, як ви визначилися з лікарем, вам необхідно підписати з ним договір. Пам'ятайте, що ви не зобов'язані бути прив'язаним до свого місця прописки або проживання.

При цьому, незважаючи на те, що договір є безстроковим (вам не потрібно щороку його перепідписувати), ви в будь-який час можете змінити свою думку і підписати договір з іншим лікарем.

Для цього необхідно просто підписати новий договір, а старий буде анульований автоматично в системі.

Все, що вам потрібно для підписання договору - паспорт та ідентифікаційний номер (для дитини - ще й свідоцтво про народження).

Всі договори підписуються в електронному вигляді: лікар вносить ваші дані в систему і проводить реєстрацію. Після цього документ роздруковується у двох примірниках (один залишається у вас) і підписується обома сторонами.

При цьому якщо вашого лікаря немає або ви перебуваєте в іншому місті, ви маєте право звернутися в будь-яку іншу медустанову або до будь-якого іншого лікаря.

Потрібен лікар - дзвоніть, не соромтеся

Відтепер звертайтеся до лікаря на очну консультацію або в телефонному режимі.

Якщо є необхідність, лікар приїде до вас додому, або запросить на прийом і дасть направлення до вузькопрофільного фахівця.

Більш того, при необхідності ваш сімейний лікар також буде виписувати рецепти на ліки, в тому числі, що потрапляють під програму "Доступні ліки" (безкоштовні ліки в аптеці, за які платить держава), і видавати будь-які медичні довідки, наприклад, в басейн і тому подібне.

Раніше "МедОбоз" розповідав, як тепер можна викликати лікаря додому .