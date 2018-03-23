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Як Стівен Хокінг: МОЗ взявся за людей з інвалідністю

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Люди з інвалідністю в Україні завжди залишаються на задвірках - немає ні можливості для самореалізації, ні умов для повноцінного життя.

У МОЗ вирішили впритул взятися за це питання і виправити ситуацію, сказано в повідомленні прес-служби відомства. Так, разом з іншими міністерствами і громадськістю МОЗ взявся за впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ).

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Як відомо, це система, що застосовується в розвинених країнах медиками, педагогами і психологами для того, щоб всебічно зрозуміти стан здоров'я людини з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Це допомагає краще спланувати лікування, реабілітацію та створити належні умови для інвалідів.

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"Поки жителі розвинених країн отримують всебічну допомогу, що дозволяє їм жити активним життям, багато українців з інвалідністю, як ув'язнені, змушені проводити більшу частину часу у власних домівках. І у нас ніколи не буде власного Стівена Хокінга, поки система не забезпечить людей з інвалідністю необхідними можливостями реабілітації", - сказала міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

Зазначається, що основною перевагою МКФ для пацієнтів є комплексний підхід до фізичних, ментальних і соціальних аспектів їхнього стану.

Раніше "МедОбоз" повідомляв, що в Україні хочуть відмінити обов'язкове флюорографічне обстеження.

Місце
Україна
Об'єкти
здоров'яМіністерство охорони здоров'я
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