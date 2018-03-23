Як Стівен Хокінг: МОЗ взявся за людей з інвалідністю

Люди з інвалідністю в Україні завжди залишаються на задвірках - немає ні можливості для самореалізації, ні умов для повноцінного життя.

У МОЗ вирішили впритул взятися за це питання і виправити ситуацію, сказано в повідомленні прес-служби відомства. Так, разом з іншими міністерствами і громадськістю МОЗ взявся за впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ).

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Як відомо, це система, що застосовується в розвинених країнах медиками, педагогами і психологами для того, щоб всебічно зрозуміти стан здоров'я людини з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Це допомагає краще спланувати лікування, реабілітацію та створити належні умови для інвалідів.

"Поки жителі розвинених країн отримують всебічну допомогу, що дозволяє їм жити активним життям, багато українців з інвалідністю, як ув'язнені, змушені проводити більшу частину часу у власних домівках. І у нас ніколи не буде власного Стівена Хокінга, поки система не забезпечить людей з інвалідністю необхідними можливостями реабілітації", - сказала міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

Зазначається, що основною перевагою МКФ для пацієнтів є комплексний підхід до фізичних, ментальних і соціальних аспектів їхнього стану.

Раніше "МедОбоз" повідомляв, що в Україні хочуть відмінити обов'язкове флюорографічне обстеження.