Як швидко схуднути: названо важливу умову

Прийнято вважати, що коли худнеш, жир, який спалюється, перетворюється в енергію.

Однак, за словами британських дієтологів це зовсім не так, пише The Independent.

Насправді всі жирові відкладення перетворюються на двоокис вуглецю і воду.

Отриманий "мікс" потім виводиться через легені, а також разом з потом і сечею.

Якщо перевести все в цифри, то при втраті 10 кілограмів жиру 8,4 з них вийде через легені, а ще 1,6 кг - через шкіру і сечостатеву систему.

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При цьому варто пам'ятати, що людина з кожним вдихом отримує близько 600 грамів кисню. Плюс щодня вживає близько двох літрів рідини. І організм налаштований переробляти саме ці обсяги.

Тому настільки важливо під час схуднення займатися фізичною активністю: збільшується обсяг вуглекислого газу, що видихається, і рідини, що виводиться.

Простіше кажучи, це необхідно для виведення перетвореного жиру, інакше вага буде залишатися на місці.

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