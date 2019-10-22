Подовження тіломір може значно збільшити тривалість життя.

Це з'ясували вчені Іспанського національного центру дослідження раку, написало видання Lenta.ru з посиланням на Science Alert.

Під час дослідження використовували плюрипотентні стовбурові клітини. Вони здатні перетворюватися майже в усі типи клітин.

Як продовжити життя: вчені з'ясували цікаву деталь

У попередніх роботах було показано, що отримані з інших типів через перепрограмування індуковані плюрипотентні клітини мають тіломіри, які вдвічі довші, ніж зазвичай. Це було досліджено для культивованих ембріональних клітин.

Вченим вдалося виростити мишей зі стовбурових клітин з подовженими тіломірами. З'ясувалося, що гризуни жили на 24% довше, менше страждали від ожиріння і рідше хворіли на рак. Рівень різних маркерів старіння також виявився нижчим, їх мітохондрії працювали краще, а ДНК повільніше накопичувала пошкодження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені виявили молекулу, яка, можливо, грає одну з ключових ролей в процесі старіння. Придушення активності цієї сполуки може призвести до значного продовження життя людини.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!