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Як продовжити життя: вчені з'ясували цікаву деталь

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Подовження тіломір може значно збільшити тривалість життя.

Це з'ясували вчені Іспанського національного центру дослідження раку, написало видання Lenta.ru з посиланням на Science Alert.

Під час дослідження використовували плюрипотентні стовбурові клітини. Вони здатні перетворюватися майже в усі типи клітин.

Як продовжити життя: вчені з'ясували цікаву деталь

Як продовжити життя: вчені з'ясували цікаву деталь

У попередніх роботах було показано, що отримані з інших типів через перепрограмування індуковані плюрипотентні клітини мають тіломіри, які вдвічі довші, ніж зазвичай. Це було досліджено для культивованих ембріональних клітин.

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Сироватка безсмертя: знайдений спосіб продовжити життя людини

Вченим вдалося виростити мишей зі стовбурових клітин з подовженими тіломірами. З'ясувалося, що гризуни жили на 24% довше, менше страждали від ожиріння і рідше хворіли на рак. Рівень різних маркерів старіння також виявився нижчим, їх мітохондрії працювали краще, а ДНК повільніше накопичувала пошкодження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені виявили молекулу, яка, можливо, грає одну з ключових ролей в процесі старіння. Придушення активності цієї сполуки може призвести до значного продовження життя людини.

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Іспанія
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