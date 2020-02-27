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Як продовжити життя на кілька років: названо спосіб

1.9т
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Вчені Брігамської жіночої лікарні у Бостоні з'ясували, що контроль за кров'яним тиском здатний продовжити життя на три роки.

Як повідомляється у пресрелізі на EurekAlert!, це стало відомо завдяки дослідженню, у якому взяли участь 9 тисяч осіб. Вони всі були старші 50 років і мали високий ризик розвитку діабету – у них був високий систолічний тиск – від 130 до 180 міліметрів ртутного стовпа.

Учасників експерименту розділили на дві групи, у одній з яких лікарі домагалися зменшення тиску до 120 мм рт. ст., а в інший – до 140. Вони проходили безкоштовну антигіпертензивну терапію для досягнення цільових показників і спостерігалися протягом трьох років.

Як продовжити життя на кілька років: названо спосіб

medgadgets.ru

У результаті фахівці підрахували, що, якби люди продовжували приймати антигіпертензивну терапію до кінця свого життя, то ті, у кого була мета знизити тиск до 120 мм рт. ст., могли б додати до своєї тривалості життя від шести місяців до трьох років.

З'ясувалося, що це значення залежить від віку людини: чим раніше учасники починали проходити терапію, тим довше жили.

Автори дослідження відзначили, що аналіз не враховує потенційні ризики, у тому числі пошкодження нирок і знижений кров'яний тиск.

Як писав OBOZREVATEL, вчені США встановили залежність між зайвою вагою і підвищеним рівнем ліпідів (церамідів) у крові при розсіяному склерозі: цераміди, потрапляючи всередину ядра моноцитів, викликають їх проліферацію.

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Автор
Гліб Іванов
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