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Як правильно підписати договір з сімейним лікарем

6.2тЧитати новину російською

Уже з квітня стартує всеукраїнська кампанія з вибору сімейного лікаря, терапевта чи педіатра і підписання з ним договору.

Як відзначили в МОЗ, підписавши договір (декларацію), ви погоджуєтеся на обслуговування у конкретного лікаря, а значить кошти, що виділяються державою на ваше медобслуговування, відтепер будуть направлятися саме в ту медустанову, де працює ваш лікар.

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Разом з тим, ваш підпис не зобов'язує вас бути прив'язаним тільки до одного лікаря: при необхідності (наприклад, перебуваючи в іншому місті або якщо у вашого лікаря немає прийому) ви можете звернутися до іншого лікаря і в іншу медустанову.

Крім того, при бажанні, ви можете зовсім змінити лікаря, зокрема, якщо ваш перестав вас влаштовувати як фахівець. Для цього достатньо підписати декларацію з іншим лікарем, а попередній договір буде анульований автоматично.

Варто відзначити, що самостійно в системі E-Health вам реєструватися не потрібно. За вас це зроблять медпрацівники.

Не варто зволікати, якщо ви хочете бути на обліку в конкретного лікаря, тим більше, якщо він користується популярністю. Адже один доктор може підписати договір тільки з 1800 пацієнтами, а якщо мова про педіатра, то тільки з 900.

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Як правильно підписати договір?

1. Визначтеся з лікарем і уточніть (у реєстратурі), чи підключено медустанову, де він працює, до системи "Електронний здоров'я" (E-Health).

2. Відправляйтеся в медустанову, де працює ваш лікар. Для підписання декларації вам потрібно мати паспорт, код і мобільний телефон (на нього прийде код підтвердження реєстрації). Якщо договір укладається з педіатром, потрібно мати при собі і свідоцтво про народження дитини.

3. Лікар, медсестра або співробітник реєстратури внесе ваші дані в систему E-Health. В процесі реєстрації вам на телефон прийде код підтвердження (для перевірки, що декларація підписується з реальною людиною).

Примітка: якщо у вас немає з собою телефону, співробітник медустанови зробить ваше фото і відсканує документи, щоб прив'язати до декларації.

4. Після реєстрації вам покажуть друковану версію декларації. Вам необхідно ретельно перевірити дані, інакше договір буде недійсним.

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5. Після перевірки, вам видадуть ще два зразка документа для підпису. Один з них залишається у вас. Переконайтеся, що дані в обох примірниках ідентичні і відсутні будь-які помилки. Інакше, знову ж таки, декларація буде анульована як недійсна.

6. Потім співробітник лікарні, поліклініки або амбулаторії поставить в електронній версії вашої декларації віртуальну печатку і відправить її в загальну систему E-Health.

Відтепер ви офіційно уклали декларацію з вашим лікарем і кошти надходитимуть на рахунок вашої медустанови, як тільки вона автономізується і підпише договір з Національною службою здоров'я України.

Раніше "МедОбоз" розповідав, як вибрати сімейного лікаря.

Місце
Україна
Об'єкти
здоров'яМіністерство охорони здоров'я
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