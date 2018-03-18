Як правильно підписати договір з сімейним лікарем

Уже з квітня стартує всеукраїнська кампанія з вибору сімейного лікаря, терапевта чи педіатра і підписання з ним договору.

Як відзначили в МОЗ, підписавши договір (декларацію), ви погоджуєтеся на обслуговування у конкретного лікаря, а значить кошти, що виділяються державою на ваше медобслуговування, відтепер будуть направлятися саме в ту медустанову, де працює ваш лікар.

Разом з тим, ваш підпис не зобов'язує вас бути прив'язаним тільки до одного лікаря: при необхідності (наприклад, перебуваючи в іншому місті або якщо у вашого лікаря немає прийому) ви можете звернутися до іншого лікаря і в іншу медустанову.

Крім того, при бажанні, ви можете зовсім змінити лікаря, зокрема, якщо ваш перестав вас влаштовувати як фахівець. Для цього достатньо підписати декларацію з іншим лікарем, а попередній договір буде анульований автоматично.

Варто відзначити, що самостійно в системі E-Health вам реєструватися не потрібно. За вас це зроблять медпрацівники.

Не варто зволікати, якщо ви хочете бути на обліку в конкретного лікаря, тим більше, якщо він користується популярністю. Адже один доктор може підписати договір тільки з 1800 пацієнтами, а якщо мова про педіатра, то тільки з 900.

Як правильно підписати договір?

1. Визначтеся з лікарем і уточніть (у реєстратурі), чи підключено медустанову, де він працює, до системи "Електронний здоров'я" (E-Health).

2. Відправляйтеся в медустанову, де працює ваш лікар. Для підписання декларації вам потрібно мати паспорт, код і мобільний телефон (на нього прийде код підтвердження реєстрації). Якщо договір укладається з педіатром, потрібно мати при собі і свідоцтво про народження дитини.

3. Лікар, медсестра або співробітник реєстратури внесе ваші дані в систему E-Health. В процесі реєстрації вам на телефон прийде код підтвердження (для перевірки, що декларація підписується з реальною людиною).

Примітка: якщо у вас немає з собою телефону, співробітник медустанови зробить ваше фото і відсканує документи, щоб прив'язати до декларації.

4. Після реєстрації вам покажуть друковану версію декларації. Вам необхідно ретельно перевірити дані, інакше договір буде недійсним.

5. Після перевірки, вам видадуть ще два зразка документа для підпису. Один з них залишається у вас. Переконайтеся, що дані в обох примірниках ідентичні і відсутні будь-які помилки. Інакше, знову ж таки, декларація буде анульована як недійсна.

6. Потім співробітник лікарні, поліклініки або амбулаторії поставить в електронній версії вашої декларації віртуальну печатку і відправить її в загальну систему E-Health.

Відтепер ви офіційно уклали декларацію з вашим лікарем і кошти надходитимуть на рахунок вашої медустанови, як тільки вона автономізується і підпише договір з Національною службою здоров'я України.

Раніше "МедОбоз" розповідав, як вибрати сімейного лікаря.