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Як позбутися хропіння: секрет американців

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Якщо подружжя не спить разом,то є лише два варіанти - зрада або хропіння. За статистикою після 30 років кожен третій чоловік та кожна п’ята жінка починають хропіти. А для ситуації з хропінням у американців є просте рішення. Та для початку з’ясуємо, чи підійде воно вам.

Що таке хропіння, і чим воно загрожує

Хропіння - це вібрація м’яких тканин глотки під час дихання уві сні. А саме їх послаблення чи набряк, що звужує або ж зовсім блокує прохід повітря уві сні.

Як наслідок - порушення режиму сну та нестача кисню в організмі. Звідси - втомленість та сонливість протягом дня. Крім цього є ризики проблем із серцем, артеріальним тиском та шлюбом. За численними клінічними випробуваннями Армстронга та інших: після усунення хропіння подружні відносини та здоров’я пацієнтів значно поліпшилися.

Але хропіння хропінню різниться.

Якщо ваше хропіння інколи переривається уві сні, а через декілька секунд з різким гучним звуком поновлюється - це, скоріше всього, апное (синдром обструктивного сонного апное). Найнебезпечніше хропіння, адже ці декілька секунд тиші є зупинкою дихання. Не ігноруйте його, цей тип часто збільшує ризики виникнення інфаркту міокарда та інсульту (додайте це до загальних ризиків та незручностей хропіння вище).

Причини хропіння, і як їх усунути

Повернемося до першопричини - м’які тканини верхньої дихальної системи. Чому вони можуть перешкоджати диханню?

До менш серйозних причин належать:

  • надмірна вага,

  • вживання алкоголю,

  • куріння,

  • надмірне використання снодійного,

  • поза для сну,

  • вік і т.д.

У такому випадку варто не лише працювати з причинами вище, а і діяти на м’які тканини верхніх дихальних шляхів - м’яке піднебіння та піднебінний язичок.

Саме на це діє Сайленор - американський препарат-спрей на рослинній основі. До його складу входять ефірні масла, олії, екстракти, гліцерин та інші натуральні сполуки.

Завдяки їх комплексній дії відбувається:

  • тонізування м’якого піднебіння - воно припиняє вібрувати,

  • зменшення набряків,

  • послаблення запальних процесів,

  • на додачу - освіження дихання.

Таким чином усувається саме першопричина хропіння - проблеми з проходженням повітря уві сні. Тому Сайленор доцільно спробувати при будь-якому типі хропіння - він діє прямо на “утворювачів звуків”. У випадку з віковими змінами - втратою тонусу піднебіння чи набряками, такий засіб може стати справжнім рятівником.

Але Сайленору може бути замало при проблемах, що потребують терапевтичне чи навіть хірургічне втручання. Наприклад:

  • завеликий розмір язичка,

  • захворювання гортані чи носа,

  • викривлення носової перетинки,

  • новоутворення - як доброякісні, так і злоякісні,

  • інші фізіологічні зміни чи захворювання.

В таких випадках будьте обережні, адже хропіння є лише верхівкою айсбергу серйозних проблем.

Якщо підсумувати, то провокуючих факторів хропіння - маса. Але передусім потрібно діяти на першопричину гучного сну - тобто зняти набряк та тонізувати піднебіння. Для цього працювали американські медики і створили Сайленор. Цей засіб буде ефективним, якщо тільки ви не потребуєте серйозного терапевтичного чи хірургічного втручання.Тож бережіть себе та ваш сон.

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